În urmă cu trei zile, Ruxandra Luca a apărut în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde are o rubrică săptămână. Dani Oțil a fost cel care a întâmpinat-o în platou și cel care a avut un schimb de replici cu ea. Ea a vorbit despre relația cu adolescenții și modul în care părinții abordează statul pe telefon.

Dani Oțil, replici pentru Ruxandra Luca

„Nu telefonul în sine e rău, ci faptul că nu reușim să comunicăm suficient și să ne conectăm cu copiii noștri și atunci hai să le oferim alternative viabile, reale și plăcute de viață reală care să îi mai rupă de online-ul ăsta și să-și amintească că și cu mama poate fi bine și cu tata. Da, da, uite, de exemplu…”, a declarat ea, după care Dani Oțil a intervenit.

Dani Oțil: Eu îi propun lui Albert (n.r. fiul cel mare al Ruxandrei) să te scoată la o pizza, de exemplu.

Ruxandra Luca: Pe mine?

Dani Oțil: Da, se vede după umerii tăi că n-ai mai mâncat o pizza de șase ani. Este sănătoasă Ruxandra, pentru cei care ne întrebați. Este numai fibră toată. Mi-a arătat cineva, că eu nu te urmăresc, că postezi și de la sală. Ești într-o nouă fază.

Ruxandra Luca: Da, trag tare pentru că vreau să pun mușchi pe mine, să mă țină până la adânci bătrâneți, să pot să am grijă de copii și de nepoți și de mine.

Dani Oțil: Este teoria asta cu femeia de peste 38-40 care cu cât are mai mulți mușchi își împinge tinerețea mai departe. E o doamnă foarte deșteaptă, are niște gambe, dacă le aveam eu… Mulțumim, Ruxandra, Luca, puneți ceva la pachet, că pare nemâncată. Și neîmbrăcată, și nemâncată. Exact ca Ramona.

Ruxandra Luca, surprinsă în ipostaze intime

Recent, numele Ruxandrei Luca a ajuns și în atenția publicului în urma unor imagini surprinse de paparazzi cancan.ro.

#showbiz #scandal #fyromania #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Lăsați totul deoparte și sunați-vă cunoscuții! E momentul să vedeți super-imagini, pe care România nu le-a mai văzut. Și să aflați dedesbturile unei iubiri (cu iz adulterin), așa cum nu s-a mai scris! Vă prezentăm informații extrem de proaspete despre Ruxandra Luca, 42 de ani, experta în parenting de la emisiunea Neatza. Frumușica pe care CANCAN.RO a fotografiat-o (+ și filmat-o) chiar marți într-o benzinărie din zona Virtuții, la un date cu scântei. Ruxandra nu venise să facă plinul, ci avea întâlnire cu un bărbat chipeș. Nu e fostul ei soț, de care a divorțat anul trecut, ci e vorba de un medic cunoscut, căsătorit. Urmează detalii… de zile mari! #ruxandraluca

Ea a fost filmată într-o ipostază intimă alături de partenerul său, despre care se spune că ar fi un renumit medic estetician și că ar fi căsătorit.

Imaginile surprind o întâlnire intimă în mașină, într-o parcare din București, în plină zi, ceea ce a stârnit reacții în mediul online și a adus-o pe Ruxandra în centrul atenției tabloidelor. Vedeta de la Antena 1 a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu 2 ani.

