Inundații istorice în Andaluzia

Peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele Ronda și Cádiz. Potrivit publicației belgiene HLN, situația este fără precedent, iar populația trăiește momente de tensiune maximă.

Regiunea Andaluzia a înregistrat 512,5 litri de apă pe metru pătrat în doar 24 de ore, depășind un record vechi din 1948. „Este mai mult decât cade în Madrid într-un an întreg”, spune Koen Luyten, un cetățean belgian de 55 de ani stabilit în localitatea El Bosque, din Cádiz, de aproape trei decenii.

În acest sat montan, situat la poalele Munților Sierra de Grazalema, condițiile sunt dramatice. „De când furtuna Leonardo a lovit regiunea, este vorba doar de supraviețuire”, a declarat el pentru HLN.

Cea mai mare teamă a lui se află la 1.200 de metri altitudine: lacul de acumulare Grazalema. „Sus se întâmplă ceva. Circulă zvonuri despre fisuri grave în dig. Nimeni nu are o imagine clară asupra situației, deoarece serviciul militar de urgență UME a închis zona. (…) Dacă barajul cedează, niciun fel de măsură de precauție nu va mai ajuta”, a mai declarat acesta.

#BorrascaLeonardo | Continuamos desde anoche trabajando para garantizar la seguridad y atender incidencias en distintos puntos.



📹Actuaciones en #Cádiz 👇



⬅️ Evacuación de un hombre de 75 años en una casa aislada de Grazalema.

↗️ Desalojo en Grazalema.

↙️ Seguridad en el… pic.twitter.com/5rCpvqbYCz — Guardia Civil (@guardiacivil) February 6, 2026

Apa țâșnește din prize și pereți

În valea Grazalema, locuitorii se confruntă cu o situație dramatică. „Cunosc familii care văd apa curgând din pereți și prize. Este incredibil”, a spus bărbatul.

Solul saturat și peșterile subterane pline de apă pun presiune suplimentară asupra terenului, crescând riscul de alunecări de teren. Autoritățile din Andaluzia au ordonat evacuarea tuturor locuitorilor din zonă spre sate mai sigure din apropiere. În același timp, drumurile din regiune sunt impracticabile.

În Estepona, o localitate situată pe coastă, situația este de asemenea critică. Herman Willemen, un belgian de 68 de ani stabilit în Spania din 2022, descrie autostrada A7 ca fiind plină de gropi adânci.

„Conducerea a devenit periculoasă. Trebuie să faci slalom pentru a nu-ți distruge mașina”, a avertizat el. Bărbatul a subliniat că infrastructura regiunii nu este pregătită pentru astfel de precipitații masive, dat fiind că Andaluzia se bucură, în mod normal, de 330 de zile însorite pe an.

