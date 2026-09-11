Valentin Sanfira a ales să vorbească deschis despre perioada prin care trece, după ce mariajul cu Codruța Filip s-a încheiat. Artistul a abordat subiectul separării într-o manieră matură.

Invitat într-o emisiune la Antena Stars, Valentin Sanfira a abordat subiectul separării într-o manieră echilibrată, subliniind că preferă să păstreze doar amintirile frumoase și să nu transforme un moment delicat din viața sa într-un scandal public.

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În loc să expună detaliile tensionate care au dus la ruptură, cântărețul a explicat că într-un mariaj care ajunge la final, ambele părți au propria perspectivă. Din acest motiv, el consideră că o discuție publică despre aspectele negative nu ar aduce niciun beneficiu vreuneia dintre părțile implicate.

Artistul a pus accent pe respectul față de trecut, menționând că stilul său de viață și educația primită îl determină să își concentreze energia pe lucrurile constructive și pe cariera sa artistică.

„Sunt fericit că Dumnezeu m-a clădit așa, să îmi văd de treaba mea. Lucrurile frumoase trebuie să rămână frumoase și să nu le amestecăm cu lucrurile urâte. În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui și dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină. Dacă zic și eu vreo două, pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim oameni serioși, să fim demni”, a declarat Valentin Sanfira pentru Spynews TV Live.

Pe lângă decizia de a nu intra în polemici, interpretul de muzică populară a vorbit și despre starea sa emoțională din prezent. El a mărturisit că își găsește sprijinul în credință și că priveste spre viitor cu optimism și recunoștință pentru toate lecțiile pe care le-a primit până acum.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, sunt citov, că am rămas bine, și că pot să zâmbesc pentru că am de ce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a luat. El știe mai bine”, a adăugat artistul în emisiunea de la Antena Stars.

Prin urmare, Valentin Sanfira își dorește să lase în urmă capitolele încheiate și să își concentreze energia asupra carierei sale muzicale.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat după 4 ani de la nuntă

Artista de muzică populară și fostul soț au semnat actele de divorț pe 2 martie, iar momentul a fost extrem de dureros.

În aprilie, la o lună de la separare, cântăreața a făcut declarații uimitoare despre viața ei personală. „Totul a fost o minciună și atât (...) Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost, a fost oarbă (...). Am aflat mai multe decât pot să duc și eu pot să duc mult (...) Au existat multe momente în care îmi venea să urlu (...) Sunt lucruri peste care nu ai cum să treci în viață și n-ai cum să trăiești cu ele! Oricât de mult ți-ai dori”, a declarat Codruța Filip, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Codruța Filip a decis să clarifice discuțiile legate de separarea de Valentin Sanfira. Vedeta a explicat că a semnat actul de divorț pe data de 2 martie, moment în care a simțit că lumea ei se prăbușește, după cum ea a mărturisit în cadrul podcastului.