Turismul din România pare că își revine, dar cifrele reale ascund o mare problemă. Avertismentul hotelierilor pentru autorități

Turismul românesc a scăzut cu 3,1% în primele 7 luni din 2026, deși luna iulie a adus o ușoară creștere. Hotelierii din FIHR solicită investiții în OMD-uri, formare profesională și parteneriate public-private solide.

Primele șapte luni din 2026 au adus o scădere de 3,1% a numărului de înnoptări în unitățile de cazare din România, ajungând la 15,5 milioane, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică.

Deși luna iulie a consemnat un plus conjunctural de 6,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu peste 4,7 milioane de înnoptări, industria hotelieră atrage atenția că problemele de structură rămân nerezolvate.

Reprezentanții Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR) subliniază că doar 13,5% dintre înnoptările din iulie au fost generate de turiști străini, un procent care reflectă slaba vizibilitate a țării pe piețele internaționale.

Pe întreg intervalul de șapte luni, turiștii români au reprezentat 79,9% din total, iar durata medie a șederii a rămas scăzută, la doar 2,1 zile.

Simona Constantinescu, președintele FIHR, avertizează că o simplă lună de vară cu cifre mai bune nu poate compensa lipsa strategiilor pe termen lung.

„Operatorii pot investi în servicii și în experiența oferită, dar nu pot construi singuri destinații, simplifica proceduri sau pregăti întreaga forță de muncă de care sectorul are nevoie”, afirmă reprezentanta industriei.

În urma întâlnirilor recente de la Cluj-Napoca și Târgu Mureș, FIHR a identificat prioritățile majore ale domeniului: dezvoltarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), prevenția în controalele fiscale sau sanitare și rezolvarea deficitului de personal calificat.

Un OMD eficient trebuie să depășească simplele campanii publicitare, având nevoie de finanțare predictibilă și guvernanță mixtă public-privată. Modelul de succes al OMD Județul Sibiu demonstrează că utilizarea taxei de promovare turistică trebuie legată direct de o strategie multianuală.

Totodată, operatorii din ospitalitate se confruntă cu presiunea noilor cerințe europene privind reducerea ambalajelor de unică folosință și diminuarea risipei alimentare. Hotelierii solicită instituțiilor de control să mizeze pe prevenție și îndrumare, oferind timp de conformare înainte de aplicarea sancțiunilor.

Deficitul cronic de personal nu poate fi acoperit exclusiv prin aducerea de lucrători din afara Uniunii Europene. FIHR cere simplificarea accesului la programele AJOFM, dar și măsuri mai eficiente pentru integrarea tinerilor, pentru care domeniul ospitalității reprezintă adesea primul contact cu piața muncii.