Cristi și Valentina Borcea au sărbătorit zilele trecute doi ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ex-dinamovistul și fostul fotomodel s-au căsătorit la Budapesta, acolo unde s-a ocupat nașul cuplului, Marius Vizer, de întreaga cununie religioasă și de petrecere.

Îi lasă pe copii să-și descopere țara

Acum, în 2020, cuplul celebrează momentul printr-o nouă vacanță „prin care redescoperim România frumoasă”, cum a mărturisit Valentina pentru Libertatea. Cristi, Valentina și fiul cel mare al cuplului, Milan, sunt în concediu în Delta Dunării.

Este ceva de vis, chiar avem o țară frumoasă. Copiii noștri trebuie să afle că România are locuri superbe. Și pozele pe care le-am făcut, au fost fără filtre, întrucât frumusețea nu are nevoie de așa ceva Cristian Borcea

Cristi Borcea a trecut la istoric vacanțele luxoase peste Ocean sau în insule exotice, unde zbura deseori cu avionul personal. Și nu că nu și-ar mai permite, însă omul de afaceri este foarte precaut din momentul în care s-a declanșat pandemia de coronavirus.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Adriana Nedelea LA FIX | Cursurile la Universitatea Politehnica din București vor fi în sistem hibrid. Rectorul Mihnea Costoiu spune câți studenți pot sta în cămine

Cristi Borcea e ”tati”

Se confruntă de ani buni cu probleme cardiace, și-n prezent are dereglări ale somnului, iar teama de COVID-19 l-a determinat să nu ia în calcul vacanțe externe. În plus, periodic, Borcea își face teste, spune el, pentru a nu avea surprize neplăcute.

„Toată vara am stat la Olimp, la hotelul familiei, „Pam Beach”. Fie ne-am strâns cu toții, cu copiii, fie am fost doar în trei, eu, Valentina și Milan, ne-am bălăcit, ne-am dat în mașinuțe, am fost o familie, cu alte cuvinte. Acum, dacă tot ne-a permis vremea, am zis să vizităm Delta Dunării, iar Milan e cel mai fericit. „Tati, uite ce păsări, tati, uite ce flori sunt în apă, tati, uite ce viteză prinde barca!”, e vacanța lui. Așteptăm cu nerăbdare și momentele când ne vor însoți gemenele Indira Maria și Rania Maria, mai ales că și ele descoperă lumea acum. Și, da, România e chiar frumoasă, cred că am realizat cu pandemia asta mai mult decât oricând!”, a comentat Borcea pentru Libertatea.

