Andreea se află în acest weekend la Porumbacu de Sus, unde își serbează ziua de naștere alături de prieteni. Ea a postat pe contul de socializare câteva imagini, alături de care a transmis un mesaj.

„Bună dimineața! La ora 11:00, lângă școala din Porumbacu de Sus, ajunge cadoul pentru ziua mea! Mulțumesc @fundatia_renasterea @nepi_rockcastle #nepirockcastle Primăria Comunei Porumbacu, pentru ajutor”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

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Cum arăta Andreea Esca la 23 de ani

Andreea Esca rămâne simbolul incontestabil al televiziunii din România, iar imaginile cu ea de la debutul din 1995 continuă să îi fascineze pe fani. La doar 23 de ani, mama Alexiei și a lui Aris Eram cucerea deja micile ecrane cu același zâmbet molipsitor. Iată o incursiune emoționantă în arhiva de colecție a știristei și detaliul neștiut despre începuturile sale în Pache Protopopescu, în ziua în care vedeta Pro TV împlinește 54 de ani.

Andreea este angajată a trustului de pe Pache Protopopescu încă de la lansarea acestuia pe piața din România, în decembrie 1995. Numele ei a devenit unul reprezentativ pentru post, iar cariera sa este una de succes în media.

Imaginile din primii ani de televiziune sunt memorabile și o arată pe prezentatoare cu aceeași coafură elegantă și profesionalism de excepție care o caracterizează și astăzi. La doar 23 de ani, Andreea Esca transmitea deja cele mai importante știri ale serii, devenind rapid cea mai iubită prezență feminină din jurnalismul românesc.

Pe lângă succesul profesional, Andreea Esca și Alexandre Eram formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Căsătoriți din anul 2000, cei doi au construit o familie armonioasă alături de copiii lor, Alexia și Aris Eram, care îi calcă astăzi pe urme în ceea ce privește popularitatea.

Diferența de vârstă dintre cei doi soți este mică. În prezent, Andreea Esca (născută pe 29 august 1972) are 54 de ani, în timp ce partenerul ei de viață, Alexandre, are 55 de ani.