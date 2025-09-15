Potrivit celor spuse de Monica Tatoiu, ea și soțul ei s-au certat foarte tare la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță, iar în momentul în care Victor Tatoiu a țipat la ea, vedeta i-a spus acestuia că se despart.

„La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a dezvăluit Monica Tatoiu în Click.

Acum, după ce lucrurile întrea Victor și Monica Tatoiu s-au calmat, femeia de afaceri a luat decizia de a-și reamenaja casa în stil Feng Shui, în speranța că va scăpa de toate energiile negative din locuință.

„Anul ăsta se recomandă să nu facem foc în mijlocul casei, pentru că aduce boală și moarte. E un an foarte dificil, până în octombrie 2026. Aceste obiecte, niște cristale mari, sunt pentru unitatea familiei și pentru energiile pozitive. Pentru protecția familiei! Ele sunt îndreptate spre ușă, pe unde vin binele și răul, iar ele selectează ce este bine pentru familie.

Acolo este Buddha călare pe bani, aveam și o broască. Ea trebuie să stea cu fundul către ușă și cu banul în gură către interior. În Japonia și în Singapore nu-ți faci casă până nu te duci să-ți măsoare energiile un specialist feng shui”, a spus Monica Tatoiu pentru România TV.

Vedeta a mai afirmat și că, pe lângă statuile cu Buddha și cu broaște, dar și pe lângă toate cristalele pe care le-a pus în casă, ea are și o icoană de suflet, pe care a primit-o cadou de la mama ei.

„Am icoana de la mama și o statuie Buddha care a venit într-un colet când am importat eu ceva acum vreo 20 de ani din China. Nu era comandat și-am chemat niște specialiști să se uite înăuntru, să nu fie cine știe ce, să mă ia pe mine poliția. N-are nimic, a ajuns la mine din întâmplare. Buddha Medicine trebuie pus dacă facem foc. Soțul meu face foc și, ca să nu se îmbolnăvească prea tare, i-am pus Buddha Medicine să se uite la el când stă în fotoliu si să-l protejeze.

Există întotdeauna remedii, dacă nu ai o casă în care să stai cum zice Feng Shui-ul. Și caii sunt foarte importanți, am cai la ferestre. Anul ăsta este un an cu boli și pierderi mari. Aveți grijă și rugați-vă la Dumnezeu”, a încheiat Monica Tatoiu.