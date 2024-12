Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, continuă să atragă atenția nu doar prin declarațiile sale controversate, ci și prin gesturi inedite. Recent, aceasta a devenit virală pe internet după ce a fost surprinsă alergând prin zăpadă îmbrăcată în costum de baie.

Într-un videoclip mai vechi, postat pe canalul său de YouTube, Cristela Georgescu promovează această practică drept o formă de terapie naturală cu efecte benefice asupra sănătății. Potrivit acesteia, mersul desculț prin zăpadă are un efect sedativ, iar ea recomandă să începi cu sesiuni scurte de câteva secunde, crescând treptat durata până la cinci minute. În imaginile postate apar și cei doi copii ai săi, Petru și Pavel, participând la această activitate.

„Mersul desculț în zăpadă este un tonic al sistemului imunitar, favorizează descărcarea organismului de inevitabila energie electrostatică și are un efect sedativ”, a afirmat Cristela Georgescu.

Aceasta nu este prima dată când Cristela Georgescu stârnește controverse. În ultimele săptămâni, soția lui Călin Georgescu a făcut afirmații controversate, susținând că femeile care își critică soții ar dezvolta cancer și că durerile menstruale pot fi gestionate fără analgezice, ci prin consum de produse naturale.

Cine este Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu este soția lui Călin Georgescu. Este autoare a mai multor programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator holistic, conform informațiilor disponibile pe site-ul său.

Cristela Georgescu este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxificare și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. A scris cărțile „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este coautor al cărții „Nu hrăni cancerul”.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

De asemenea, are studii universitare și în economie și finanțe. În plus, a activat mai bine de 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație.

Cristela Georgescu a trăit în Austria, iar în urmă cu trei ani, în 2021, s-a întors cu familia în țară. Călin Georgescu, candidatul independent la Președinția României, s-a clasat pe podium în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, conform exit poll-urilor. Soțul Cristelei Georgescu are 63 de ani și a absolvit Facultatea de Agronomie.

