Imba, pe numele ei Nika, este o tânără cântăreață din Ucraina, care s-a stabilit în România după ce calvarul s-a dezlănțuit în țara ei natală. Alături de soțul ei, Imba cântă pe stradă, iar în acest mod își câștigă existența.

Imba are doar 25 de ani și s-a mutat în România, alături de soțul ei, la scurt timp după ce războiul s-a declanșat în Ucraina. Tânăra și partenerul ei au încercat să găsească rapid o sursă de venit, căci nu aveau bani deloc. Astfel, Imba și partenerul ei de viață au început să cânte pe stradă, în București.

„Când o căzut o bombă lângă clădirea mea pentru a patra oară, am decis să plecăm. Când am venit aici prima dată nu aveam deloc bani și am mers în Centrul Vechi și am început să cântăm acolo. Am înțeles că într-adevăr putem câștiga bani aici”, a spus Imba.

Imba a întors toate cele patru scaune de la Vocea României, însă rămâne de văzut cu cine va merge mai departe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări 30 de ani de domnie a profesorului de marxism Dumitru Buzatu peste Vaslui, județul cu un PIB pe locuitor la nivelul Belarus. „Puterea i-a luat, cu adevărat, mințile”

Smiley a primit o replică incredibilă din părea tinerei, deși își dorea ca aceasta să se alăture echipei lui.

”O să fac lucrurile mai ușoare. Sunt sigură că nu voi merge la Smiley. Scuze, ești foarte cool, dar nu te voi alege pe tine…Pentru că sunt căsătorită”, a mai spus aceasta la Pro TV.

Irina l-a blocat pe Tudor, asta pentru a nu-l lăsa să o ia pe Imba în echipa lui. „Ești atipică și mie îmi place să lucrez cu cineva atipic”, a spus și Horia, la rândul lui.

Irina Rimes a avut un mic incident când a vrut să meargă pe scenă lângă Imba, s-a împiedicat pe scări și a căzut, însă a atenuat totul cu un zâmbet larg pe chip.

Imba a venit cu o condiție pentru jurați, ceea ce nu le-a picat deloc bine, iar Smiley și Tudor au mărturisit că nu este locul potrivit unde să facă negocieri pentru a-și crește conturile de socializare:

„Sunt mulți copii care se uită la această emisiune. Și copiii trebuie să știe…Muzica este fericire pură. Nu reprezintă o negociere”, a spus Tudor. Imba a ales să meargă în echipa Irinei, cele două au rezonat foarte bine și fac un tot unitar pe măsură.