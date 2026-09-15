O poveste începută aproape întâmplător, în anul 2018, la Paris, i-a schimbat complet viața lui Ionuț Tatar, un român care, odată ce s-a întâlnit cu Georgiana Lobonț, a schimbat complet capitolele din cariera lui profesională.

În urmă cu aproximativ opt ani, Ionuț Tatar lucra în zona de dezvoltare web și s-a întâlnit la Paris cu Georgiana Lobonț, cea care i-a devenit rapid prietenă de nădejde. Iar acum românul lucrează cu peste 400 de artiști și gestionează zeci de mii de videoclipuri, construind în spatele acestora strategii, sisteme și soluții digitale menite să le crească vizibilitatea și performanța online.

Ionuț Tatar avea deja aproape zece ani de experiență în dezvoltare web, online și marketing în anul 2018, însă nu lucra în industria muzicală. Georgiana Lobonț, ambițioasă și dornică să se dezvolte, a început să-i ceară sfaturi și ajutor pentru activitatea sa din online.

„Am început să o ajut cu tot ce avea nevoie, iar de la o situație la alta am ajuns să descopăr tot mai mult și partea de YouTube, distribuție digitală, monetizare și mecanismele din spatele industriei muzicale”, a povestit Ionuț Tatar în exclusivitate pentru Libertatea.

Experiența tehnică acumulată anterior i-a oferit un avantaj important. A început să studieze în profunzime platformele, algoritmii, distribuția digitală, monetizarea și mecanismele prin care conținutul poate ajunge la publicul potrivit. De aici, lucrurile au crescut organic!

Georgiana Lobonț l-a recomandat mai departe, iar artiștii cu care a început să colaboreze au devenit, la rândul lor, sursa unor noi colaborări. Astăzi, în portofoliul său se regăsesc nume precum Claudia Puican, Puiu Codreanu și Elena Gheorghe, iar volumul de conținut administrat ajunge la zeci de mii de videoclipuri.

Ce se află în spatele unei lansări muzicale

Pentru public, o lansare muzicală înseamnă, de cele mai multe ori, o melodie sau un videoclip. În spatele acestor elemente există însă un întreg mecanism digital.

Ionuț Tatar se ocupă de administrarea și optimizarea canalelor de YouTube, strategia lansărilor, publicarea și prezentarea conținutului, thumbnails, titluri, descrieri, monetizare, content ID, distribuție digitală, protejarea drepturilor și rezolvarea problemelor care apar pe platforme.

Analiza datelor reprezintă, de asemenea, o componentă importantă a activității sale. Performanța unui videoclip este urmărită permanent: de unde vin vizualizările, cât timp rămâne publicul pe material, cum reacționează utilizatorii și ce poate fi îmbunătățit.

„O piesă bună rămâne baza, pentru că nu poți înlocui muzica prin marketing, dar modul în care o lansezi și o prezinți poate face o diferență uriașă”, a mai afirmat Ionuț Tatar pentru Libertatea.

El adaugă că nu există o rețetă care să garanteze milioane de vizualizări. Există însă experiență, analiză și strategii care pot oferi unei lansări șanse mult mai mari de a ajunge la publicul potrivit.

De-a lungul anilor, proiectele gestionate de Ionuț Tatar au generat videoclipuri cu milioane și chiar zeci de milioane de vizualizări, dar și piese care au ajuns în trending pe YouTube. Mai mult decât performanța unei singure melodii, el consideră că adevărata reușită este continuitatea.

„Un videoclip poate deveni viral și datorită unui context favorabil. Mult mai dificil este să ai rezultate timp de ani de zile, cu artiști diferiți, stiluri muzicale diferite și într-un mediu în care platformele și algoritmii se schimbă permanent”, a mai spus Ionuț Tatar.

Administrarea unui portofoliu de asemenea dimensiuni presupune mult mai mult decât experiență. Organizarea și tehnologia devin esențiale. Fiecare lansare trebuie urmărită, fiecare material trebuie pregătit, iar eventualele probleme trebuie rezolvate rapid. Experiența din dezvoltare web l-a ajutat să creeze și să utilizeze sisteme care automatizează procesele repetitive și permit gestionarea unui volum foarte mare de informații.

În același timp, există elemente care nu pot fi automatizate: relația cu artistul, strategia, deciziile importante și implicarea directă.

„La final cred că totul se bazează pe organizare, tehnologie și încredere. Când un artist îți lasă în administrare o parte importantă din activitatea lui digitală, trebuie să știe că poate conta pe tine”, a afirmat tânărul pentru Libertatea.

În 2026, prezența online a devenit aproape indispensabilă pentru un artist care își dorește să construiască o carieră pe termen lung. YouTube rămâne una dintre platformele importante pentru industria muzicală românească, însă strategia digitală trebuie să fie mult mai complexă. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și platformele de streaming funcționează împreună.

O piesă poate fi descoperită printr-un videoclip scurt pe TikTok sau Instagram, poate fi căutată ulterior pe YouTube și apoi ascultată pe o platformă de streaming. Tocmai de aceea, Ionuț Tatar privește activitatea digitală a unui artist ca pe un ecosistem în care fiecare platformă are un rol bine definit.

Ce pregătește Ionuț Tatar pentru artiști

Următoarea etapă a proiectului său este dezvoltarea în continuare a Tatarr, cu accent pe tehnologie, automatizare și centralizarea informațiilor. Iar site-ul care îi poartă numele lui Ionuț Tatar a devenit instrumentul principal de lucru și include deja o serie de funcții dedicate artiștilor din portofoliu.

Printre acestea se numără profiluri publice pentru artiști, cu prezentare și link-uri către platformele oficiale, fișe complete cu statistici actualizate automat de pe YouTube, Spotify, Facebook, Instagram și TikTok, precum și Tatarr Score, un sistem propriu de evaluare bazat pe date reale de audiență și performanță.

Platforma poate identifica artiști aflați în creștere și permite generarea de certificate oficiale în format PDF pentru rezultatele obținute. Există inclusiv posibilitatea instalării aplicației direct pe telefon.

Iar dezvoltarea nu se oprește aici. În perioada următoare sunt pregătite conturi private pentru artiști, rapoarte automate privind evoluția canalelor și pieselor, contracte digitale cu semnătură electronică, centralizarea veniturilor din mai multe surse și sisteme de analiză a potențialului unei piese înainte de lansare. Un alt proiect este Tatarr Awards, un sistem de premiere construit pe baza rezultatelor reale obținute de artiști.

Deși numărul artiștilor cu care lucrează a crescut constant, Ionuț Tatar spune că obiectivul său nu este să transforme portofoliul într-o simplă colecție de nume.