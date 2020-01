De Denisa Macovei,

La vârsta la care mulți tineri habar nu au ce drum ar putea urma în viață și încă se gândesc la petreceri și jocuri pe calculator, Radu Țibulcă spune cu mâna pe inimă că se simte fericit cu tot cee ace face. „La cei 24 de ani pot spune că sunt îndrăgostit de ceea ce fac, radio, TV și online. Mă consider un om de succes pentru că fac ceea ce îmi place. Consider că acest lucru înseamnă succesul, că nu sunt încă nevoit să fac alte lucruri pentru a-mi câștiga existența”, ne-a mărturisit actorul din serialul „Moldovenii”, difuzat de Kanal D în fiecare duminică.

Spre deosebire de alți copii, Țibulcă a conștientizat încă de la grădiniță faptul că are înclinații artistice și nu s-a abătut nicio clipă de la drumul lui. „De mic copil mi-am descoperit aceste veleități artistice. Dădeam spectacole cu păpuși, în casă, așa cum vedeam eu la grădiniță, aveam scenete de teatru clasic, jucam împreună cu bunica. Când am mai crescut, în liceu, făceam teatru în limba franceză, la Institutul Francez. În momentul în care am început să merg la diferite festivaluri de teatru francofon, am întâlnit foarte mulți actori și așa s-a născut dragostea mea pentru ceea ce fac în momentul de față”, ne-a mai declarat Radu.

Vrea să ajungă primar și în viața reală

Chiar dacă a devenit cunoscut încă de când avea 22 de ani, Țibulcă este decis să încheie această carieră de comediant în jurul vârstei de 30 de ani, când va transforma rolul din „Moldovenii” în realitate și va candida la primăria orașului natal. „Pe viitor îmi doresc să ajung primarul municipiului Iași, acest lucru se va întâmpla peste opt ani, atunci când vor fi alegeri locale. La 32 de ani voi candida și voi câștiga alegerile locale în Iași. Tot în jurul acelei vârste îmi doresc să-mi și întemeiez o familie frumoasă”, a mai completat tânărul actor.

Citeşte şi:

Augustin Viziru va deveni tată. Anunțul făcut după ce s-a retras de la Survivor România, în urma accidentării. „Mă însor, o să am un copilaș”

„Aș minți să spun că nu mă afectau criticile”. În trecut, Raluca Bădulescu a îndurat umilințe din cauza kilogramelor în plus

Concurenți de meserie! Reality show-urile le-au deschis porți și le-au pavat drumul spre celebritate

GSP.RO L-a dat afară! Decizie drastică luată de Simona Halep, a țipat la el în timpul meciului

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2020. Berbecii trebuie să uite de supărările acumulate