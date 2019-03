Încântat de reprezentația de salsa a unei concurente, Mihai Petre i se alătură și dansează împreună, însă fata are un mic accident pricinuit de jurat. ”Nu mi s-a părut, dar am auzit că i-am rupt o unghie. Probabil că n-am mai dansat de mult, m-am trezit și eu pe scenă și n-am știut ce am făcut acolo. Chiar îmi pare rău… Nu-mi vine să cred că i-am rupt o unghie.”, spune Mihai ușor îngrijorat și gânditor. Andra, vehementă și temătoare pentru manichiura ei, spune: ”Eu nu mai dansez cu Mihai Petre!”.

Tot mâine, jurații sunt uluiți de performanțele unei concurente de numai 12 ani și de momentul pe care-l prezintă. ”Nu înțeleg, băi, nene! Nu are limite, nu are limite, efectiv… Nu există limite.”, spune Smiley, profund impresionat.

Jurații, împreună cu Smiley și Pavel, dar și publicul, nu se pot abține și i se alătură unui concurent pe scenă în timpul numărului acestuia. Toți dansează, cântă și simt bucuria din reprezentația participantului, iar Andra îi învață pe Smiley și Pavel câteva mișcări noi de dans.

