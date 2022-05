Insula Iubirii a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor să trăiască experiența care a schimbat viețile multor perechi de îndrăgostiți. Radu Vâlcan și echipa de filmare, alături de concurenții și ispitele noului sezon au filmat în Thailanda, cel mai nou sezon al reality show-ului de la Antena 1.

Cine sunt ispitele de la Insula iubirii sezonul 6

În premieră, în cel mai nou sezon „Temptation Island – Insula iubirii”, 10 ispite masculine și 10 ispite feminine aşteaptă să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii pe Insula Iubirii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania ispitelor, 21 de zile în care vor trebui să aleagă între #RelatievsTentatie şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Ispitele masculine la Insula iubirii

Bogdan Ionescu (32 de ani, organizator de evenimente) poate descrie perfect tipologia bărbatului transformat din „victimă” în „călău”. Trădat pe Insulă în trecut, din postura de concurent, alături de iubita lui de atunci, Hannelore, Bogdan vrea acum să le demonstreze tuturor ce poate din ipostaza de ispită. Decepţionat de mai multe ori chiar de cea alături de care venise pe Insulă să îşi testeze relaţia, Bogdan a decis să îşi schimbe radical viaţa. S-a apucat de sport, şi-a schimbat stilul vestimentar, s-a tatuat şi spune despre el că, în ciuda trădărilor, crede în continuare în dragoastea adevărată.

Cu un fizic atletic și puternic, Cătălin Dumitrescu (31 de ani, poliţist) este pregătit să îşi etaleze calităţile în cel mai nou sezon Insula Iubirii. Construit pe tiparul bărbatului cu un fizic impunător şi o sensibilitate contrastantă, Cătălin porneşte în experienţa Insula Iubirii cu inima deschisă.

Recomandări Dintr-o forță ruinată, armata ucraineană s-a transformat într-o putere redutabilă care face față Rusiei în război. Lecția primei invazii din 2014 a fost decisivă

Ali Habron (33 de ani, medic stomatolog) este un bărbat care atrage uşor atenţia femeilor, doar prin simpla sa apariţie, Accentul (moldovenesc) şi cetăţenia (palestiniană) fac din el un personaj complex. În urma unei experienţe eşuate în dragoste, Ali vine pe Insulă din dorinţa de a-i ajuta pe alţii să nu păţească ce a păţit el.

Tot o experienţă nefericită în dragoste l-a determinat şi pe Marius Hărdoiu (29 de ani, meteorolog în aviaţie) să aibă mare grijă şi să recurgă la mai multe teste înainte de a se îndrăgosti din nou. Serios, matur şi foarte prietenos, pasionat de sport, Marius iubeşte să flirteze şi asta se va vedea încă de la început pe Insula Iubirii. Cele care vor avea răbdare să afle mai multe lucruri despre el, vor descoperi că în spatele imaginii bărbatului intangibil se află un om sensibil, care în timpul liber îşi oferă ajutorul unei asociaţii pentru copii cu afecţiuni grave.

Sub tipologia amantului perfect, în curând la Insula Iubirii, telespectatorii îl vor putea descoperi pe Daniel Mihai (29 de ani, antreprenor). Skipper pe yacht la Miami, după o carieră de peste 15 ani de fotbal de performanţă, Daniel a înşelat şi a fost înşelat, aşa că experienţa lui de viaţă îşi va spune cuvântul. Natural, şarmant, cuceritor, Daniel va încerca încă din primele zile să le determine pe concurente să aleagă între relaţie şi tentaţie.

Recomandări Românii se pot vaccina de luni cu doza a patra de vaccin anti-COVID, la cerere

Charismatic, ambiţios, orgolios şi deopotrivă emoţionat, aşa îl vor putea descoperi telespectatorii pe Marco Cicognini (35 de ani, proprietar de club). Italian venit în România în vizită, Marco a hotărât să se stabilească aici şi chiar şi-a deschis propria afacere – un club în centrul vechi al capitalei. În contrast cu reputaţia naţionalităţii lui, cea de veritabil cuceritor, Marco spune că până acum nu a avut ocazia să simtă că a iubit cu adevărat.

Cu o carieră de succes în modellingul internaţional, Denis Slav (30 de ani, model) este de părere că orice femeie, fie ea şi măritată, poate fi abordată cu discursul perfect. Dacă îl va ajuta sau nu experienţa sa din zecile de aventuri pe care le-a trăit, telespectatorii vor descoperi în curând, la Antena 1.

Recomandări Imagini cu luptătorii din uzina Azovstal, bombardată zilnic de ruși. „Viața noastră nu înseamnă nimic, dar lupta noastră înseamnă totul”

Fotograf şi antreprenor, pasionat de canotaj, Florin Cerghit (26 de ani) se înscrie cu succes în tiparul bărbatului cuminte, cu mult bun simţ, însă deopotrivă competitiv şi orgolios. Încă de la început, Florin se va remarca pe Insulă drept băiatul cu umărul perfect pentru orice fată care suferă din dragoste. Dacă va funcţiona sau nu strategia lui, rămâne de văzut.

Licenţiat în psihologie, Dinu Popescu (29 de ani, scriitor) obişnuieşte să studieze oamenii şi relaţiile dintre ei. Va face asta încă din primele zile pe Insula Iubirii, reuşind astfel să atragă deopotrivă prietenii şi antipatii. Dinu a pornit în această aventură determinat să pună în practică ceea ce a învăţat în tot acest timp.

Pasionat de dans sportiv şi licenţiat în sport şi performanţă motrică, Cristian Grigorescu (28 de ani, antrenor personal), îşi va folosi atuurile încă de la început pe Insula Iubirii. Încrezător în zodii şi cu un gust amar lăsat de relaţiile care nu s-au încheiat bine, Cristian porneşte la drum ghidat de un singur gând – să testeze toate concurentele din show. Dacă va reuşi sau nu, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, în curând, la Antena 1.

Ispitele feminine la Insula iubirii

Maria Vornicu (37 de ani) poate descrie perfect tipologia femeii puternice, sigure pe ea, care ştie exact cum să se impună, dar şi să ofere atunci când cel de lângă ea ştie să ceară. A iubit, a fost iubită, a înşelat, a fost înşelată, aşadar, a experimentat multe în relaţiile anterioare şi consideră asta un atuu în experienţa Insula Iubirii.

Bianca Patrichi (32 de ani) a acceptat rolul de ispită din dorinţa de a descoperi oameni noi şi de a se lăsa la rândul ei descoperită. Nu crede în monogamie, mai ales după ce a fost înşelată de foştii iubiţi. Nu a mai petrecut trei săptămâni fără telefon şi în compania unor persoane complet necunoscute, aşa că porneşte în aventură deschisă către experienţe noi.

La doar 33 de ani, Oana Monea are propria afacere – un salon de cosmetică şi oferă cursuri de specializare în domeniu. Dacă în plan profesional este un om împlinit, viaţa personală nu i-a adus satisfacţiile dorite. După două relaţii serioase, care însă nu s-au încheiat aşa cum îşi dorea, Oana a decis să participe la cel mai dur test al fidelităţii ca să demonstreze că tentaţia poate apărea oricând într-o relaţie.

Anamaria Vaida (33 de ani) este o apariţie de neuitat încă de la început. Fata cu ochi albaştri şi păr de foc a venit pe insulă din dorinţa de a ajuta cuplurile să descopere adevărul despre relaţiile lor. Îi place să flirteze, astfel că rolul de ispită i se va potrivi ca o mănuşă.

La doar 23 de ani, profesoara de matematică Eda Csoregi se descrie ca fiind o persoană ambițioasă și puternică. Fire comunicativă, gata să experimenteze lucruri noi, Eda a pornit în experienţa Insula Iubirii cu inima deschisă.

Charismatică, ambiţioasă şi sigură pe ea, Karina Fetica (26 de ani) a lăsat un loc de muncă sigur, dar plictisitor, într-o bancă şi şi-a urmat visul – acela de a deveni antrenor de fitness. Karina a avut curajul să iasă dintr-o relaţie lungă, de peste nouă ani de zile, pentru că intervenise monotonia, aşa că nu îi e frică să spună ce simte şi ce vede.

Larisa Iosif (23 de ani) a venit pe Insulă ghidată de o singură motivaţie: să le demonstreze femeilor că bărbaţii nu sunt aşa cum cred ele. Şi-a propus încă de la început să joace dur, aşa că rolul ei nu va putea fi ignorat.

Fire amuzantă şi onestă, Antonela Pătruţ (26 de ani) nu se va sfii să le spună tuturor drept în faţă ceea ce gândeşte. Antonela a venit pe Insula Iubirii din dorinţa de a descoperi oameni noi şi totodată pentru a vedea dacă mai există relaţii solide într-o lume destul de superficială.

Roxana Lite (28 de ani) este licenţiată în Turism, însă a ales să profeseze în zona de beauty, unde deţine propriul salon de înfrumuseţare. Fire ludică şi vulcanică deopotrivă, Roxana vine pe Insula Iubirii pentru a-i ajuta pe concurenţi să găsească răspunsuri la întrebări pe care nu avuseseră curajul să şi le pună până acum.

Deşi credea în relaţia perfectă, Lavinia Dumitrescu (28 de ani) a avut ocazia să afle pe propria-i piele că lucrurile pot lua oricând o altă întorsătură. S-a căsătorit şi a făcut un copil, însă acest lucru nu a oprit-o să divorţeze atunci când a simţit că în cuplu nu mai există convingeri comune. Lavinia şi-a dorit să participe la cel mai dur test al fidelităţii, tocmai pentru a le ajuta pe concurente să afle adevărul despre relaţia în care se află. Dacă va reuşi sau nu, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, în curând, la Antena 1.

Cine sunt concurenții de la Insula iubirii sezonul 6

Cristina (30 de ani), de profesie medic stomatolog şi Sebastian (25 de ani), specialist marketing au pornit în aventura vieţii lor pe Insula Iubirii după o relaţie de 1 an şi 2 luni. Cuplu solid, cei doi au lăsat să se înţeleagă încă de la prezentare că iubirea lor este una foarte puternică şi poate depăşi orice obstacol. Dacă vor face faţă sau nu provocării supreme a relaţiei lor, telespectatorii vor afla urmărind cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1.

Cerasela (26 de ani), consultant fonduri europene şi Rareş (28 de ani), specialist IT aduc pe Insulă o poveste atipică, ce durează de aproape 2 ani. Cei doi s-au cunoscut online, atunci când sperau mai puţin, dar când aveau mai multă nevoie unul de altul. Fiecare simţea că e momentul să pună bazele unei relaţii serioase, iar decizia de a participa la acest show au luat-o împreună, însă mai mult pentru ca Cerasela să depășească un bagaj emoțional din trecut, care se reflectă însă în relaţia lor.

Lavinia (27 de ani) şi Reymond (26 de ani) sunt împreună de mai bine de 4 ani şi au venit tocmai din Irlanda pentru a da cel mai dur test al relaţiei lor. După o cerere în căsătorie atipică, în două etape şi mai multe despărţiri şi împăcări, cei doi au decis că Insula este testul suprem care le va răspunde la întrebarea care îi macină cel mai des – “În ce direcţie se îndreaptă relaţia noastră?”. Totodată, au mărturisit încă de la casting că dacă vor pleca împreună de pe Insulă, vor încununa relaţia lor tumultuoasă cu o mult-aşteptată căsătorie.

Priscilla (22 de ani), studentă la Medicină şi Bogdan (23 de ani), masterand în Managementul Afacerilor, s-au înscris la cel mai fierbinte reality show din dorinţa de a vedea cât de solidă este relaţia lor. Tineri, la început de drum, dar împreună de mai bine de 2 ani, cei doi au mărturisit încă de la început că gelozia ei este cea care i-a determinat să participe la Insula Iubirii. Dacă vor reuşi sau nu să îl treacă, rămâne de văzut.

Teodora (19 ani) şi Alexandru (31 de ani) formează un cuplu de aproape 1 an, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi profesional – el este magician pentru copii, iar ea asistenta lui. Singura pereche de pe Insulă care şi-a oficializat relaţia în faţa ofiţerului de Stare Civilă afirmă fără nicio temere: „Noi avem o relaţie perfectă!”. Totuşi, au ales provocarea supremă a unei relaţii – Insula Iubirii drept ultimul test înainte de a face marele pas – cununia religioasă.

Cine prezintă Insula iubirii sezonul 6

Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezonul 6. Prezentatorul de la Antena 1 este încântat de proiectul de televiziune pe care îl are și la cârma căruia se află încă de la început.

„Wow, sezonul 6! La începutul fiecărui sezon am spus că acela este mai bun decât precedentul. Aşa zic şi acum! Sezonul 6 este cel mai bun şi vă veţi convinge de asta, urmărindu-ne începând din 2 mai, de la 20:30, la Antena 1”, a declarat amfitrionul Insula Iubirii, Radu Vâlcan.

Când se difuzează Insula iubirii

Cel mai nou sezon Insula Iubirii, care a avut premiera luni, 2 mai, la Antena 1 poate fi urmărit în fiecare luni şi marţi, de la 20:30. Mult mai multe ispite, mult mai multe provocări şi noi locaţii sunt doar o parte dintre ingredientele care le vor da bătăi de cap concurenţilor veniţi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Concurenți și ispite devenite celebre după Insula iubirii

Hannelore s-a bucurat de multă notorietate după ce a participat la „Insula iubirii”, sezon 4. Ea a venit însoțită de Bogdan Ionescu, în prezent ispită masculină în sezonul 6, însă a fost extrem de apropiată de Andi Constantin.

Aurel a venit pentru prima dată la Insula Iubirii în sezonul 3, alături de Alexandra Diaconescu. Relația lor nu a mers, pentru că acesta s-a atașat de ispita Maria Ilioiu și i-a fost infidel partenerei. Aurel a revenit în sezonul 5 alături de Diana Constantin, fostă concurentă și ea.

Maria Ilioiu a devenit cunoscută după ce a participat în rolul de ispită la Insula iubirii. Ulterior, ea a fost concurentă la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D.

Andreea și Gabriel de la Insula Iubirii au format unul dintre cele mai controversate cupluri la vremea respectivă. Relația lor nu a mers bine de la început, însă au vrut să vină în Thailanda să își testeze relația. Cei doi concurenți au făcut parte din sezonul 5, iar Andreea a intrat în istoria emisiunii cu replica: „Vă plac șlarfii mei?”.

Reguli Insula iubirii sezonul 6

Island Escape şi Village Coconut sunt cele două resorturi care vor găzdui vreme de 21 de zile călătoria unică, plină de provocări şi tentaţii în care au pornit cele 5 cupluri participante. Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit „Camera Liberă” – una dintre noutăţile sezonului 6 Insula Iubirii – „E o cameră în care puteţi merge, dar nu singure, ci cu cel puţin o colegă sau o ispită. Aici vă veţi retrage atunci când simţiţi nevoia să vă puneţi ordine în gânduri, sau când aveţi nevoie de un moment de intimitate!”, le-a spus Radu fetelor, care au chicotit amuzate. De aceeaşi reacţie au avut parte şi băieţii, pe Village Coconut, când au descoperit acest loc.

Despre Insula iubirii

Pentru a se ajunge însă în această etapă, peste 6 tone de echipamente au fost trimise special în Thailanda. „Am transportat din România aproximativ 6.5 tone de echipament şi cablaj. Absolut tot echipamentul este adus din ţară, iar pentru a micşora timpul de instalare am optat pentru un transport aerian pentru întreaga cantitate. Am folosit 52 de camere robotizate, 32 de camere de ambianţă, ascunse în camerele concurenţilor şi peste 12 kilometri de cabluri audio-video fibră iptică. Pentru fiecare insulă, echipa tehnică a fost formată din 10 tehnicieni, care au reuşit într-un timp foarte scurt – 5 zile per insulă, să întindă aproximativ 12 kilometri de cabluri, în ciuda vremii nefavorabile, care ne-a dat ceva bătăi de cap!”, a explicat Bogdan Oancea, director tehnic Antena 1.

În ceea ce privește echipa, aceasta este formată din peste 100 persoane atât din România, cât și din Thailanda, care se ocupă de tot ce înseamnă acest proiect, de la make-up sau hair style, la directori de imagine, operatori sau sunetiști. Lor li se adaugă personalul din resorturi, care se ocupă de catering sau curățenie. Pe parcursul celui de-al şaselea sezon, s-au consumat astfel nu mai puțin de 10.000 de porții de mâncare, aproximativ 1.500 kg de fructe exotice și aproape o tonă de cafea.

„E un proiect pe care eu, una, l-am subestimat! Împreună cu toate restricţiile impuse de covid, e mai mult decât mă aşteptam. Pentru a putea filma, întreaga echipă a fost vaccinată anti-covid, am făcut foarte multe teste, inclusiv în timpul filmărilor, la fiecare 7 zile întreaga echipă era testată. Nici nu vreau să îmi imaginez ce ar fi înseamnat ca cineva să iasă pozitiv la aceste teste – ar fi urmat spitalizare, carantină, anchetă epidemiologică şi, în mod cert, închiderea filmărilor. Cât despre modul de lucru, e o muncă uriaşă în spate, monitorizăm totul 24 de ore din 24, aşa că încercam să ne organizăm pe echipe, dar oricum nu am prea dormit. Să ajungi la filmare şi să îţi fie inundat setul, să afli că operatorul a căzut cu camera şi câte şi mai câte…nici nu ţi se mai par neprevăzute!”, a declarat Emilia Vlad, producător general Insula Iubirii.

GSP.RO Ce spune despre colegii lui hocheistul care a refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc alături de jucătorii României

Playtech.ro Iubitul Elenei Udrea, ipostază ȘOC! Ce face, în timp ce ea e la închisoare. Românii au crezut că nu văd bine

Observatornews.ro "Întreaga lume civilizată trebuie să vadă!". Imagini dramatice cu ultimii supravieţuitori din Azovstal. Luptătorii continuă să reziste, infirmi și înfometați

HOROSCOP Horoscop 11 mai 2022. Leii își redescoperă curajul, aspirațiile cele mai îndrăznețe, dar și puterea de a crede în propriile calități

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro FOTO | Imagine tulburătoare din Harkov: ”Nu sunteţi oameni!” Ce au făcut militarii ruşi

PUBLICITATE Fă cunoștință cu faimoasa influențatoare olandeză Linda Tol