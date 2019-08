Anul trecut, Silvana Rîciu a divorțat după un mariaj care a durat aproape 20 d ani. Acum, artista se pregătește de nuntă.

Potrivit ciao.ro, Silvana Rîciu, în vârstă de 38 de ani, trăiește o poveste de dragoste cu interpretul Nicușor Ioniță, în vârstă de 34 de ani.

Cei doi sunt împreună de câteva luni și vor face nunta luna viitoare.

„Suntem de foarte putin timp împreuăa. Am convenit să nu dăm detalii prea multe despre asta sau de când suntem împreună, ce si cum…

Nu vrem să dăm prea multe din casa. Păstram relația pentru noi, ferită de ochii curioșilor. O relatie înseamnă noi doi și atât. Vrem să fim discreți. Deși suntem de foarte puțin timp împreună… ne-am hotărât să ne căsătorim…

… A fost o veste „șoc” pentru toată lumea. Unii nu au crezut, alții au zis că glumim. Și asta pentru că nimeni nu știa că am început o relație.

E adevărat că pentru multi căsătoria pare o decizie prea rapidă, dar ne-am sfătuit cu prietenul meu de suflet, părintele Efrem, și am ajuns la concluzia că a ne căsători e cea mai bună soluție pentru că, potrivit bisericii, nu e bine să trăim în păcat prea mult timp.

Initial am pornit de la ideea unui eveniment mic, intim, un eveniment care să fie doar pentru noi doi, să nu ne simțim stingheriți de presă, camere, interviuri etc. Am vrut să avem lângă noi doar familia, câțiva prieteni și colegi apropiați, dar de la o zi la alta constat că evemimentul se va mări”, a declarat Silvana Rîciu pentru sursa citată.

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu a divorțat în secret anul trecut. Artista și fostul ei partener de viață au doi copii împreună: Andrada Maria și Luca Andrei.

