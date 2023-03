„Eu acum prin ce trec… un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta.

Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă. Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă.

Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul. Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie.

Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că am avut tot soiul de experiențe foarte frumoase.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Directorii firmelor RCA care i-au păcălit pe asigurați, ținuți de ASF în funcții după ce tot ASF i-a prins. În câteva zile, lista City va ajunge la judecători

Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit Wowbiz.

În septembrie, pe 23, Ioana Ginghină se căsătorește civil cu Cristi Pitulice. „Eu nu înțeleg de ce este stresantă, eu nu fac față nicicum. M-am chinuit cu Cristi ieri și am pus o dată, respectiv 23, și sper că ne vom ține de această dată. Vom vedea la primărie dacă este totul ok”, a explicat actrița, care a pus la punct și detaliile pentru petrecere.

GSP.RO Românca măritată cu patronul Ferrari a făcut furori la prima cursă de Formula 1. Cum au surprins-o fotoreporterii

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cu ce rochie a putut apărea Carmen Iohannis în Japonia, la întâlnirea cu Împăratul și Împărăteasa. Ținuta ei uimește FOTO

Viva.ro O mai ții minte pe Flavia Apostol, prezentatoarea TV care avea 38 de kg? Cum arată astăzi, după ce a învins anorexia

Observatornews.ro Oraşul din România cu ZERO şomeri. Are 1000 de firme, care caută sute de angajaţi

Știrileprotv.ro Un bebeluș abandonat a fost găsit pe un câmp de la marginea unui sat sibian

FANATIK.RO Ce a pățit o turistă care a rezervat un apartament în Cluj-Napoca pentru două nopți. A rămas șocată, era 4 dimineața când s-a întâmplat

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro 'S-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea'. Răsturnare de situație în scandalul dintre Octavia Geamănu și Antena 1

HOROSCOP Horoscop 7 martie 2023. Leii pășesc, fără să înțeleagă prea bine ce urmează, într-o perioadă în care tainele sufletului îi vor interesa mai mult

PUBLICITATE Motive care te vor determina să vizitezi Marocul