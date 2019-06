În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Ioana Ginghină povesteşte cum Ruxi, fiica ei şi a lui Alexandru Papadopol, ajunsese la concluzia că mai bine ar divorţa. „El a zis tot soiul de vorbe. Au fost spuse vorbe grele şi mie şi Ruxandrei”, a spus Ioana Ginghină pentru Star Magazin, Antena Stars.

„Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei. Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea (…)”, a fost o parte din mesajul Ioanei Ginghină, la scurt timp după ce a divorțat de sotul ei.

