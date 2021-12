În urmă cu puțin timp, Ioana Simion depusese din nou actele de divorț, însă se pare că l-a iertat pe Ilie Năstase. Când fostul mare jucător de tenis a avut COVID-19 și a fost într-un conflict cu Ciprian Marica, soția lui i-a fost alături.

De sărbători, cei doi s-au liniștit și petrec Revelionul într-o vilă din Bucovina, alături de fratele Ioanei Simion și de soția acestuia. Soția lui Ilie Năstase și-a dorit să se relaxeze și să își petreacă timp alături de cei dragi. Ei vor sta în vacanță până în ianuarie.

„Aici, ninge de două zile ca în povești. Vom face și Revelionul aici, stăm până în ianuarie. Suntem doar noi doi, fratele meu și soția lui. E idilic aici, un loc deosebit, de vis, cum nu am mai văzut de mult. Suntem într-un loc de poveste, la o căsuță, cu saună și jacuzzi, și tot confortul. Eu îmi planific în fiecare an unde voi face Sărbătorile și anul acesta mi-am dorit să stau să mă relaxez într-o cabană la munte, în pijamale, eu și cu familia mea. Și uite că fix de toate acestea am avut parte. E și un loc uimitor, încărcat de tradiții aici”, a declarat Ioana Simion pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum se simte Ilie Năstase după ce s-a vindecat de COVID-19

Fostul mare jucător de tenis a stat câteva zile internat după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19. În toată această perioadă, Ioana Simion a fost cea care a avut grijă de el și i-a fost alături. Soția lui Ilie Năstase mărturisește că acesta se simte foarte bine acum, după ce s-a vindecat.

„Ilie e mai bine ca înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă. Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a mai declarat Ioana Simion pentru sursa mai sus menționată.

Soția lui Ilie Năstase își dorește o casă la munte, astfel că a cumpărat deja terenul, iar anul viitor va începe construcția. „Îmi doresc sănătate și liniște sufletească! Mai am un vis însă. Acea căsuță la munte pe care vreau să o construiesc. Am cumpărat deja terenul, iar anul viitor începem construcția. Poate facem și noi o pensiune de vis, ca aici, în Bucovina”, a declarat Ioana Simion pentru Click!.

