În cadrul ediției de astăzi de la Neatza cu Răzvan și Dani, Irina Fodor, a avut parte de o schimbare de look neașteptată.

Irina Fodor a dezvăluit că se pregătește să meargă alături de fiica ei la un festival pentru părinți și copii din Râșnov. Vedeta a spus că nu își dorește neapărat o ținută decentă, ci una specifică unei mame cool.

„Mă pregătesc pentru un festival la care vreau să merg cu cea mică. Un festival pentru părinți și pentru copii de la Râșnov și vreau să fac o figură frumoasă dacă tot mă scoate în lume, ca să spun așa. Copilul.

Pentru că fără copil nu am voie să intru la festival. Nu foarte decentă (n.r. ținuta pe care o va purta), nici prea, nici foarte, foarte. Adică exact așa cum trebuie să fie o mamă cool”, a mărturisit Irina Fodor, pentru Neatza cu Răzvan și Dani, potrivit Spynews.

Ce diferență de vârstă e între Irina și Răzvan Fodor

Povestea de iubire dintre Răzvan Fodor și Irina a început în urmă cu mulți ani de zile. În anul 2010 ei au devenit soț și soție, iar mândria lor cea mai mare este Diana, fetița lor, care a venit pe lume pe 24 martie 2011.

În ciuda diferenței de vârstă de 13 ani între ei, Irina, în vârstă de 35 de ani și Răzvan Fodor, care are 48 de ani, continuă să formeze unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz. Într-un interviu mai vechi, actorul a și dezvăluit cum și-a cunoscut soția.

„Eram în căutarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe stradă. Am avut și blind date-uri, mă știa lumea de la televizor…Până într-o zi, când am dat de ea. Jucam în Buftea la un serial și ea făcea figurație specială. Era studentă la Jurnalism, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o mi-a căzut capul.

Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus «nu»”, a povestit Răzvan Fodor acum ani de zile la Antena Stars. Cei doi s-au apropiat și mai mult după o vacanță în care au mers împreună.

„Ne-am reîntâlnit după multe luni. Eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva. La prima întâlnire am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, voiam doar să o ascult. Mereu apărea altă carte.

Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește în câteva zile. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni.

Și am văzut că are un umor gros. Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea îi iau un bilet de avion.Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea”, a mai zis ea.

