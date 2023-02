Irina Nicolae a făcut parte din trupa ASIA încă de la fondarea acesteia. Ulterior, după ani de zile, cântăreața s-a retras, s-a dedicat familiei sale și a fost înlocuită cu Ianna Novac. Trupa va susține un concert la începutul lunii martie, dar fără Irina, căci ea nu a fost invitată.

Mai multe neînțelegeri s-au iscat. Adi Ordean, care a înființat trupa, a declarat că Irina Nicolae a zis că nu poate participa la acest eveniment pentru că ea se dedică acum familiei, că nu mai cântă. Vedeta l-a contrazis, a explicat că ea nu a primit nicio invitație. Acum, în emisiunea lui Teo Trandafir, Irina Nicolae a explicat la început de ce ea a renunțat la trupa ASIA, acum mulți ani. „N-am mai venit de foarte multă vreme. Eu sunt un om discret cu viața mea privată după ce am decis să plec din formația care m-a consacrat.

Am dat prioritate vieții personale, este un lucru știut, am dat o declarație de presă la momentul respectiv, ăsta a fost motivul pentru care eu am plecat din trupa ASIA. Sunt cu același om de atunci, care între timp mi-a devenit și soț. Avem împreună cel mai minunat și cel mai prețios dar pe care mi-l putea face Dumnezeu și soțul meu, fetița noastră, Scarlet Maria”, a explicat Irina Nicolae, care trăiește la Budapesta.

Recomandări Ancheta „stimulatoarelor cardiace de la decedați”: Dr. Tesloianu a efectuat 238 de intervenții, majoritatea nu au fost necesare. Pacienți înșelați cu medicamente că au probleme cardiace

Referitor la neînțelegerile cu fetele din trupa ASIA, Irina Nicolae a ținut să precizeze de unde a început totul. „Am aflat prin intermediul colegilor tăi din presă care m-au contactat și m-au întrebat dacă vin la concert. Nici nu știam despre ce concert este vorba. Le-am zis sincer că nu am fost invitată, eu nici nu fusesem contactată, deci era firesc să le spun oamenilor adevărul.

Apoi m-a sunat altcineva din presă care mi-a zis că există o declarație a mea, pardon, a domnul Adrian Ordean, care declara că eu îmi anunțam publicul cu regret că nu pot să fiu parte din acest eveniment. De aceea s-ar fi ajuns la această formulă, că eu sunt ocupată cu viața mea, că am un copil, că nu mai locuiesc în România”, susține Irina Nicolae, care nu a declarat niciodată că nu poate lua parte la evenimentul din martie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„I-am spus că mi s-a părut dezamăgitor să mi se pună niște cuvinte în gură și a fost singura declarație și singura poziție pe care eu am luat-o. Le-am spus oamenilor adevărul. De ce nu sunt pe scenă să îi onorez pe oameni pentru cariera pe care am avut-o împreună cu fetele pentru că am primit o grămadă de mesaje.

Recomandări Reacția unui cardiolog și unui chirurg de top din România după cazul de la Iași: ”Atenție că stenturile sunt imposibil de refolosit, din fabricație! În România sunt 3.000 de cardiologi care salvează oameni”

Am zis că nu am avut cum să fiu parte dacă nimeni nu mi-a pus această întrebare. Mie mi s-a părut firesc să le susțin pe fete, pentru că întotdeauna vor fi parte din mine, indiferent în ce formulă este. Eu nu am o problemă cu formula”, a mai adăugat Irina Nicolae, care a acceptat scuzele lui Adi Ordean, ce a făcut declarații în numele ei.

„Eu nici nu înțeleg de unde acest conflict. Am un mare respect pentru domnul Ordean, am și vorbit după aceea, la două zile după poziția mea oficială și după ce mi-am cumpărat un bilet și am zis că o să fiu în sală. (…) Eu nu mă autoinvit nicăieri, eu nu am nevoie de o invitație, să mă duc eu să mă așez pe o scenă, mi s-a părut firesc să spun oamenilor de ce eu nu sunt parte din acest moment.

Adi Ordean m-a sunat chiar înainte ca ele să aibă conferința de presă și era foarte supărat și foarte dezamăgit, mi-a spus că îi pare foarte rău și că își cere scuze și că el m-a dorit în această formulă, dar așa a fost să fie. Probabil că ele au presupus că nu pot să vin, dar iată-mă aici”, a mai explicat Irina Nicolae.

Ea le susține pe fete și dezvăluie că evenimentul din luna martie, concertul de la Sala Palatului, nu e un concert aniversar ASIA, ci un concert de relansare a trupei. Fetele, Anca, Sorana, Ianna și Anemona, vor susține și concerte, vor face și turnee cu trupa.

Recomandări EXCLUSIV. Corespondență din regatul închis Belarus: „Putin se joacă cu viețile sărmanilor. În Belarus poate se găsesc 2.000-3.000 să lupte pe bani. Dar nu 60.000”

Irina Nicolae le susține. „Ok. Ele se relansează, e foarte bine! Nu am nicio problemă cu asta, întotdeauna le voi susține, întotdeauna voi fi parte din grupul ăsta. D-asta am și ales să fiu de partea publicului. Ele se reunesc acum în această formulă”, a încheiat vedeta.

GSP.RO Și-a petrecut ziua de naștere în compania unui model. Reacția neașteptată a soției lui Adriano. „Chiar dacă nu-ți place să auzi asta...”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ireal! China intervine în războiul Rusia - Ucraina! Anunț uluitor al chinezilor, Putin va...

Viva.ro Elton John, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Freddie Mercury: 'Îşi pierduse vederea, corpul îi era plin de...'

Observatornews.ro Mercedes angajează peste 500 de oameni într-un oraş din România. A început construirea unei fabrici moderne

Știrileprotv.ro Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Sorina, fetița adoptată din Baia de Aramă. Transformarea e totală

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin! Oficial român, ameninţat: "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2023. Vărsătorii sunt în formă, simt că își revin și că se pot bucura de ceea ce le reușește