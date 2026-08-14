După ce a fost prezentă la Gala Unica, Irina Pavlenco a lansat melodia „Amor viral”, o colaborare internațională cu artistul spaniol Cristian Blue. Piesa, un reggaeton cu influențe latino urbane, aduce energia verii, ritmuri vibrante și o poveste modernă despre iubirea din era rețelelor sociale. Videoclipul, filmat într-un decor spectaculos pe litoralul românesc, completează perfect atmosfera single-ului.

Irina Pavlenco a lansat melodia „Amor viral” alături de Cristian Blue

„«Amor viral» este o piesă cu un aer latino, cântată în limba spaniolă, și marchează o premieră pentru mine. Este prima mea melodie în limba spaniolă și mă bucur enorm că a fost primită atât de frumos. Mai mult decât atât, producătorii din Spania m-au felicitat pentru felul în care am interpretat-o și mi-au spus că au crezut că sunt vorbitoare nativă de limba spaniolă. Pentru mine, a fost un compliment uriaș.

Videoclipul a fost filmat într-o locație superbă din România, la Azimuth Hotel din Mamaia Nord. Sunt tare încântată că patronii locației mi-au oferit această oportunitate și că am putut să ne bucurăm de frumusețea locului. Pentru că piesa este în limba spaniolă, am vrut să construim vizual un aer latino, cu atmosferă de Spania. Și mi-am dorit să demonstrăm încă o dată că și România are locuri spectaculoase, care pot arăta extraordinar într-un videoclip cu pretenții internaționale.

Videoclipul a fost realizat alături de oamenii și prietenii mei cu care lucrez de mulți ani. Regia îi aparține lui Alex Tuturescu, iar DoP a fost Jean Blagoi. Le mulțumesc enorm pentru implicare și pentru faptul că au reușit să transforme ideea noastră într-un videoclip special, atât pentru piața muzicală din România, cât și pentru cea internațională”, a spus Irina Pavlenco pentru Libertatea.

Artista, care în trecut cucerea topurile alături de trupa Sweet Kiss cu melodii precum „Alin, Alin” și „Florea albă, floare neagră”, ne-a dezvăluit și un moment amuzant care a avut loc pe platoul de filmare și care l-a avut în centrul atenției pe Cristian Blue.

„La filmări am avut, bineînțeles, și momente amuzante. Unul dintre ele îl are în centrul atenției chiar pe Cristian Blue, artistul alături de care cânt «Amor viral». În timp ce make-up artistul îi făcea ultimele retușuri, Cristian era îmbrăcat într-un maiou alb ca lacrima, pregătit să filmeze prima scenă. Numai că, din greșeală, o picătură de fond de ten a aterizat exact pe maioul lui. Cristian, foarte serios și ușor nedumerit, m-a întrebat: «Ce fac acum?». I-am răspuns simplu: «Mai ai alt maiou la tine?».

I-am spus să se schimbe, moment în care fetele mele de la filmări au început să spună că nu au absolut nicio problemă dacă se schimbă chiar acolo, pe loc. Zis și făcut: Cristian și-a schimbat imediat maioul! Cred că fetele mele au avut atunci un mic moment de… pierdere temporară a concentrării. Cristian Blue este un bărbat foarte atrăgător, are un abdomen foarte bine lucrat la sală și, recunosc, le-a pus puțin pe jar pe domnișoarele de pe platou. A fost unul dintre momentele care ne-au făcut să râdem copios”, a adăugat Irina Pavlenco pentru Libertatea.

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Artista și-a amintit însă și de un moment mai puțin plăcut: „Pentru mine, partea mai puțin plăcută a fost frigul. Am filmat destul de târziu pe plajă, când soarele deja plecase, iar lângă apă era un frig de mi-au înghețat toți porii. Designerul meu, Adriana Marincea, umbla după mine cu haina groasă și mi-o punea imediat pe umeri între cadre. În momentul în care începea filmarea însă, trebuia să renunț la ea și să mă prefac că este o zi superbă de vară. Asta nu se vede niciodată în videoclip”!

Irina Pavlenco ne-a dezvăluit și cum a ajuns să lanseze această melodie alături de Cristian Blue.

„Pe Cristian Blue l-am descoperit pe TikTok. De fapt, prietena mea Petty, pe numele ei Barbu Petruța Alexandra, l-a văzut cântând live pe TikTok și mi-a propus să îl invit să interpreteze alături de mine o piesă. Ne-am întâlnit în Spania, acolo unde ne-am și cunoscut și unde am înregistrat piesa într-un studio. Ulterior am continuat să lucrăm și în România, iar Cristian a venit special aici pentru filmarea videoclipului.

Este un cântăreț și compozitor foarte talentat din Spania și mă bucur că drumurile noastre s-au întâlnit”, a adăugat cântăreața de la Sweet Kiss.

Cristian Blue ne-a dezvăluit că și el este încântat de întreaga colaborare: „A fost o experiență extraordinară și sunt foarte recunoscător pentru toată căldura și afecțiunea cu care am fost primit”!

Artista vrea să plece în vacanță după 22 august 2026

În perioada următoare, Irina Pavlenco de la Sweet Kiss va cânta la Zilele Comunei Hulubești (14 august), Ziua Comunei Bruiu (15 august), Ziua Comunei Cincu (16 august) și Ziua Comunei Recea (22 august), ducând muzica anilor 2000 în diferite zone din România. Iar apoi cântăreața vrea să plece în vacanță alături de soțul ei!

„Deși suntem în plină vară, eu încă nu am reușit să ajung în vacanță. Am avut nenumărate concerte și lucrez în continuare la proiecte noi, așa că timpul meu a fost împărțit între scenă, studio și filmări. Dar nu rămân fără vacanță! După data de 22 august 2026 vreau să plec câteva zile și, foarte sincer, nici măcar nu știu încă unde. Soțul meu este foarte spontan și are uneori o replică devenită deja celebră în familia noastră: «Fă-ți bagajul, mâine plecăm»! Tocmai această spontaneitate mi-a plăcut mereu la el și cred că o vacanță decisă în ultimul moment poate fi chiar mai frumoasă decât una planificată luni întregi.

Așa că, după o vară plină de concerte, «Amor viral» și proiecte noi, urmează și puțină evadare. Destinația? Încă rămâne un mic secret”, a încheiat artista interviul pentru Libertatea.

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