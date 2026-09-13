O româncă de 24 de ani a reușit unul dintre cele mai râvnite momente de la „The Voice UK”: i-a făcut pe toți antrenorii să se întoarcă pentru vocea ei. Teodora Sava, originară din Piatra-Neamț și stabilită de câțiva ani la Londra, a urcat pe scena show-ului britanic în ediția difuzată sâmbătă, 12 septembrie, de ITV1, iar prestația sa s-a încheiat cu toate cele patru scaune întoarse.

O româncă de 24 de ani a întors toate scaunele la „The Voice UK”

Pentru Teodora, momentul vine după mai bine de un deceniu în care viața ei s-a învârtit în jurul muzicii: concursuri în România încă din copilărie, „Next Star”, o semifinală la „X Factor”, studii muzicale la Londra, un atelier BBC Introducing și încercarea de a-și construi de la zero propria carieră în Marea Britanie. Și, cu numai două zile înainte să apară la televiziunea britanică, Teodora mărturisea cât a însemnat pentru ea această audiție.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, spunea artista într-un mesaj transmis înaintea emisiunii, citat de Mesagerul de Neamț.

Teodora Sava a concurat la „The Voice UK” alături de Triple Threat, Cris Quammie și Jack Algar. În acest sezon, antrenorii sunt will.i.am, Sir Tom Jones, Kelly Rowland, precum și Tom Fletcher și Danny Jones de la McFly, care împart un scaun.

Cine este Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”

Teodora este prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, după ce a trecut de etapele de selecție care preced audițiile televizate, iar vestea reușitei sale a fost distribuită și în comunitatea românească din Marea Britanie.

Teodora Sava este originară din Piatra-Neamț, iar muzica a intrat foarte devreme în viața ei. Într-un interviu acordat Antena 1 în perioada participării la „X Factor”, artista povestea că s-a născut prematur și că, după problemele de la naștere, nu a scos niciun sunet pentru o perioadă. Mai târziu însă, lucrurile s-au schimbat complet.

„Am început să cânt de la grădiniță”, povestea ea.

În copilărie și adolescență a studiat muzica, inclusiv flaut și pian, iar aparițiile la concursurile televizate i-au adus primele audiențe mari. Publicul român a cunoscut-o la „Next Star”, iar în 2017 a intrat în competiția „X Factor România”. Avea numai 15 ani când, la audițiile „X Factor”, a reușit deja o performanță care seamănă izbitor cu ceea ce avea să facă nouă ani mai târziu în Marea Britanie: i-a ridicat de pe scaune pe toți jurații.

Teodora a cântat colinde tradiționale românești alături de Roconect, în Trafalgar Square, în fața unui public mult mai mic decât audiența televiziunii britanice.

La „X Factor” a ajuns până în semifinală

Teodora a intrat în echipa Deliei și a ajuns până în semifinalele sezonului 7 al „X Factor”. Pe scena concursului a interpretat piese dificile, printre care „Alive”, de Sia, și „Listen”, de Beyoncé. Ștefan Bănică jr o descria atunci drept una dintre concurentele capabile să cânte indiferent de presiunea momentului.

„E ca un tanc german de luptă. Imperturbabil”, spunea Ștefan Bănică jr despre adolescenta de atunci.

Teodora nu a ajuns în finala concursului, însă experiența nu a oprit-o. Din contră, planul ei era tot mai clar: voia să facă muzică și să încerce să-și construiască o carieră în afara României.

A plecat din Piatra-Neamț la Londra: „Am venit aici fără niciun plan”

Ani mai târziu, Teodora a făcut pasul care avea să-i schimbe viața și s-a mutat la Londra. Într-un interviu publicat în august 2026 de organizația britanică UD Music, artista povestește că plecarea în Marea Britanie a fost făcută mai degrabă cu un vis decât cu un plan bine pus la punct. Spune că părinții ei erau îngrijorați de decizia de a pleca singură într-o altă țară, în timp ce pentru ea motivul era limpede: muzica.

„Motivul pentru care sunt aici este muzica. Acesta este cel mai mare vis al meu”, povestește Teodora.

Artista vorbește deschis și despre diferența dintre locul din care a plecat și metropola în care încearcă acum să-și facă un nume. Ea spune că provine dintr-un oraș românesc mic și că mutarea la Londra a obligat-o să devină mai puternică. La început îi era greu chiar și să abordeze oameni la evenimentele din industria muzicală. În timp, a învățat să o facă. Oportunitățile pe care le oferă Londra sunt, spune Teodora, greu de comparat cu cele pe care le avea înainte, chiar dacă dorul de casă și de natură nu a dispărut.

A absolvit o universitate de muzică din Londra

La Londra, Teodora a urmat BIMM University, unde a studiat „Popular Music Performance and Music Business”. A absolvit în 2023 cu First Class Honours. În timpul facultății a primit și una dintre primele confirmări importante că intrase în circuitul muzical britanic.

În noiembrie 2022, Teodora Sabine Sava a fost unul dintre numai cinci studenți BIMM London selectați pentru un atelier BBC Introducing organizat la legendarele studiouri Maida Vale din vestul Londrei. Acolo, studenții au participat la sesiuni de compoziție și au lucrat alături de artiști și profesioniști din industrie. BIMM o menționează oficial pe Teodora între cei cinci participanți.

Plecarea din România a făcut-o să-și redescopere rădăcinile românești

Există un paradox în povestea ei. Teodora spune că abia după ce a plecat din România și s-a trezit într-un oraș în care se întâlnesc culturi din întreaga lume a început să privească altfel locul din care vine. La Londra, a început să studieze mai atent cultura românească și balcanică și să o introducă în muzica sa.

În prezent își construiește proiectul artistic sub numele TÉODORA, iar muzica sa combină dark pop și R&B cu influențe balcanice. În spectacole, alături de propriile piese, introduce și reinterpretări ale muzicii tradiționale. Cântă inclusiv la flaut. Artista spune că și-a promis ca în show-urile sale live să existe mereu câte ceva din cultura balcanică și încearcă să le arate celor care nu o cunosc cât de bogată poate fi această lume muzicală.

Cântă și într-un cor al unei biserici românești din Londra

Legătura cu România se vede și într-o parte mai puțin cunoscută a vieții sale. Teodora a povestit pentru UD Music că este creștin-ortodoxă, că a cântat mult la biserică încă din copilărie și că, după ce s-a mutat în Marea Britanie, a găsit o biserică românească în apropierea locului în care trăiește. Acolo cântă în cor.

Pentru ea, muzica nu înseamnă numai succes sau notorietate. Spune că își dorește ca oamenii să găsească liniște în ceea ce creează și că obiectivul ei nu este neapărat să devină „nebunește de faimoasă”, ci ca muzica sa să ajungă la oameni și să le facă bine.

„Încep să trăiesc și să câștig din ceea ce iubesc”

Drumul nu s-a redus însă la apariții televizate. La Londra, Teodora cântă, compune, produce și predă muzică. Este artist independent și, după cum recunoștea chiar ea, partea de promovare și dezvoltare a unei cariere fără o echipă mare în spate nu este întotdeauna simplă. În 2025 a fost selectată în programul Incubator al UD Music, dedicat artiștilor tineri și care oferă mentorat, acces la studiouri și sprijin pentru dezvoltarea unei cariere în industria muzicală britanică.

„Încep să trăiesc și să câștig din ceva ce iubesc”, spunea Teodora cu numai o lună înainte de apariția la „The Voice UK”.

În august ascundea secretul: „Voi apărea în două producții TV”

În interviul publicat de UD Music pe 10 august, Teodora spunea că nu poate oferi încă detalii, dar dezvăluia că va apărea în două producții de televiziune în cursul acestui an. Una dintre ele era „The Voice UK”.