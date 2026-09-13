Poți pune faianța nouă peste cea veche, în baie, dar cu o condiție crucială

Renovarea băii poate fi o provocare din punct de vedere al costurilor și mai ales al timpului. Totuși, există soluții care simplifică procesul și ne ajută să economisim bani și efort. Există o variantă prin care puteți monta faianța nouă peste cea veche, dar pereții trebuie să respecte o condiție crucială.

Înainte de a începe lucrările, fiecare placă existentă trebuie inspectată cu atenție. Dacă plăcile ceramice existente sunt bine fixate, noile plăci pot fi montate direct peste cele vechi, reducând astfel deșeurile și durata lucrărilor.

Plăcile trebuie să fie curate, uscate și bine fixate de perete sau podea. O placă care se mișcă sau produce un sunet gol la lovirea ușoară trebuie îndepărtată înainte de montarea celor noi. Specialiștii avertizează că aplicarea plăcilor peste o bază instabilă poate duce la desprinderea acestora împreună cu stratul vechi în timp. De aceea, verificarea minuțioasă a stratului suport este crucială.

Pentru a preveni infiltrațiile, hidroizolația este o etapă de bază, mai ales în zonele expuse direct apei, cum ar fi cabina de duș. Conform portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, aceasta se aplică în două straturi, cu o perie sau un trafalet, cu un interval de uscare de aproximativ trei ore între straturi. De asemenea, în colțuri și îmbinări se aplică benzi de protecție pentru o etanșare perfectă. Suprafața trebuie lăsată să se usuce între 12 și 24 de ore, în funcție de instrucțiunile producătorului.

Pentru o aderență optimă, adezivul se aplică atât pe perete, cât și pe spatele plăcii ceramice. Instalarea începe de la rândul de jos, iar pentru a asigura distanțe uniforme între plăci, se folosesc distanțiere de 1-2 mm. După montare, plăcile trebuie lăsate să se usuce cel puțin 24 de ore.

De asemenea, nu este recomandat să vă grăbiți cu procesul de chituit. Pentru chiturile de culoare deschisă, este indicat să așteptați între două și trei zile pentru a evita petele și variațiile de culoare. Înainte să vă apucați de lucrări, ar fi bine să știți și care sunt micile trucuri care îmbunătățesc aspectul băii. Câteva detalii aparent banale pot transforma încăperea într-o baie de lux.

Conform estimărilor prezentate de Blic.rs, costul montării plăcilor peste ceramica existentă variază între 13 și 16 euro pe metru pătrat. Materialele adiționale, precum adezivul, chitul și plintele finale, pot adăuga între 3,5 și 5,5 euro pe metru pătrat. Hidroizolația, inclusiv materialele și manopera, este evaluată la 15-16 euro pe metru pătrat.