Insula exotică pe care riști interdicția pe viață și o amendă de 24.000 de euro, dacă faci un filmuleț

Una dintre cele mai iubite destinații de vacanță din lume a înăsprit regulile pentru străinii care filmează conținut comercial fără viza potrivită. O simplă colaborare făcută în schimbul banilor, al unei cazări sau chiar al unei mese gratuite poate aduce amenzi de până la aproximativ 24.000 de euro, deportare și, în cazuri grave, interdicția de a mai intra în țară, scrie publicația slovacă Aktuality, parte a Grupului Ringier.

Din 2026, autoritățile verifică mai atent activitatea creatorilor de conținut, iar sancțiunile pot merge de la amendă și deportare până la interdicția de a mai intra în Indonezia, uneori chiar și pe viață.

Regulile nu îi vizează pe turiștii obișnuiți care își filmează vacanța și postează imaginile pe Instagram sau TikTok, ci problema apare atunci când clipul face parte dintr-o colaborare. Nu contează doar dacă influencerul primește bani. Și o cameră de hotel oferită gratuit, o masă sau un serviciu primit în schimbul promovării pot transforma filmarea într-o activitate comercială. Pentru astfel de situații, Indonezia are deja o categorie specială de viză pentru creatorii de conținut, numită C5A Content Creator Visit Visa.

Bali a creat și o structură specială pentru verificarea activităților străinilor de pe insulă. Controalele au loc în special în zone foarte populare printre turiști și influenceri, precum Canggu și Ubud, dar autoritățile urmăresc și ceea ce apare online. În primele luni din 2026, sute de străini au fost verificați, iar zeci au fost deportați sau reținuți pentru încălcarea regulilor de imigrație.

Cei care folosesc o viză turistică pentru activități comerciale riscă sancțiuni severe. Potrivit Aktuality, amenda poate ajunge până la aproximativ 24.000 de euro. În plus, un străin poate fi deportat și poate primi interdicție de intrare în Indonezia. În cazurile grave, legislația permite inclusiv interdicții foarte lungi sau pe viață.