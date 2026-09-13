Ediția din 2026 a Turului României s-a încheiat duminică cu un spectacol rutier intens pe străzile din București, unde ciclistul maghiar Barnabas Vas (Team United Shipping) s-a impus la final, în clasamentul general.

Competiția a adus și un rezultat notabil pentru sportul românesc: Cristian Răileanu, component al echipei naționale a României, a terminat pe locul al doilea la general.

Sprint de foc pe circuitul din București

Ultima etapă a competiției, desfășurată sub forma unui circuit rapid în București, a fost tranșată la sprint de polonezul Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski).

Acesta a fost cronometrat cu timpul de 2 ore, 0 minute și 27 de secunde, reconfirmându-și viteza excelentă după ce se impusese și în prima etapă a ediției din acest an, dar și în runda de încheiere a competiției de anul trecut.

Fratczak a fost urmat pe linia de sosire de maghiarul Andras Gustav Pakot (Team United Shipping) și de norvegianul Christopher Ringkjoep Bruun (NCF Region Vest), într-un final extrem de disputat care a atins viteze impresionante pe asfaltul bucureștean.

Barnabas Vas cucerește titlul, Răileanu aduce România pe podium

În clasamentul general, tactica echipei Team United Shipping a dat roade, maghiarul Barnabas Vas reușind să își protejeze poziția de lider și să îmbrace tricoul galben la finalul Turului.

Românul Cristian Răileanu a făcut o cursă solidă și a urcat pe a doua treaptă a podiumului general, un rezultat important pentru lotul național.