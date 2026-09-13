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Ediția din 2026 a Turului României s-a încheiat duminică cu un spectacol rutier intens pe străzile din București, unde ciclistul maghiar Barnabas Vas (Team United Shipping) s-a impus la final, în clasamentul general.
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Competiția a adus și un rezultat notabil pentru sportul românesc: Cristian Răileanu, component al echipei naționale a României, a terminat pe locul al doilea la general.
Ultima etapă a competiției, desfășurată sub forma unui circuit rapid în București, a fost tranșată la sprint de polonezul Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski).
Acesta a fost cronometrat cu timpul de 2 ore, 0 minute și 27 de secunde, reconfirmându-și viteza excelentă după ce se impusese și în prima etapă a ediției din acest an, dar și în runda de încheiere a competiției de anul trecut.
Fratczak a fost urmat pe linia de sosire de maghiarul Andras Gustav Pakot (Team United Shipping) și de norvegianul Christopher Ringkjoep Bruun (NCF Region Vest), într-un final extrem de disputat care a atins viteze impresionante pe asfaltul bucureștean.
În clasamentul general, tactica echipei Team United Shipping a dat roade, maghiarul Barnabas Vas reușind să își protejeze poziția de lider și să îmbrace tricoul galben la finalul Turului.
Românul Cristian Răileanu a făcut o cursă solidă și a urcat pe a doua treaptă a podiumului general, un rezultat important pentru lotul național.
Etapa de duminică a fost marcată și de dueluri aprige la sprinturile intermediare. Rutierul român Andrei Cărbunarea a avut o evoluție foarte activă, reușind să se impună în două dintre cele trei sprinturi intermediare ale zilei, în timp ce celălalt sprint i-a revenit ciclistului Gregor Matija Cerne.