Recordul de 72 de ani pentru cea mai caldă lună august, doborât de două ori în 3 ani, în Balcani

Recordul climatic vechi de 72 de ani pentru cea mai caldă lună august din Balcani a fost doborât de două ori în doar trei ani. O analiză a climatologilor arată de ce fenomenul devine o normalitate și cum s-au schimbat temperaturile maxime în ultimii ani.

Schimbările climatice redefinesc ritmul anotimpurilor în Peninsula Balcanică, iar datele meteorologice recente confirmă o tendință accelerată de încălzire. Un record istoric de temperatură care a rezistat mai bine de șapte decenii a fost doborât de două ori în decursul a doar trei veri, un semn clar că valurile de căldură extremă din Europa nu mai reprezintă anomalia, ci nouă realitate a regiunii.

August 2026 a intrat în istoria Serbiei ca fiind cea mai toridă lună august și a doua cea mai secetoasă de la începutul măsurătorilor meteorologice, potrivit datelor analizate de Blic.rs, parte a grupului Ringier. Temperaturile maxime zilnice au depășit media perioadei 1961-1990 în aproape toate stațiile de măsurare din țară, pe parcursul întregii luni.

Precedentul prag istoric pentru cea mai fierbinte lună august fusese stabilit în anul 1952. Recordul a rezistat timp de 72 de ani, până când valul de căldură extremă din vara anului 2024 a depășit valorile de referință. Recent, măsurătorile au înregistrat un nou nivel record, marcând a doua depășire a acestei borne climatice într-un interval de numai trei ani.

„O lună august atât de caldă ar fi fost aproape imposibilă în climatul din anii ’50, când astfel de evenimente erau așteptate, în medie, o dată la 279 de ani. Astăzi, ele pot apărea o dată la șapte ani”, explică dr. Vladimir Djurdjevic de la Facultatea de Fizică din Belgrad, potrivit portalului sârb de știri, citat mai sus.

Conform unei cercetări realizate de echipa facultății, schimbările climatice au sporit de 39 de ori probabilitatea apariției unor astfel de luni excepțional de calde.

Măsurătorile arată că valorile termice ridicate nu au fost cazuri izolate de scurtă durată. Pe parcursul întregii luni, stațiile meteorologice au înregistrat temperaturi maxime zilnice care au depășit constant mediile multianuale. În mai multe orașe din regiune, media temperaturilor maxime a depășit pragul de 35... 36 de grade Celsius.