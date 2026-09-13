Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din România au început deja pregătirile pentru cel mai important sezon de reduceri al anului. Primele oferte din acest an sunt programate să apară încă din 16 octombrie, marcând startul unei perioade extinse de promoții care va culmina pe 6 noiembrie, data stabilită de majoritatea comercianților pentru cel mai așteptat eveniment de cumpărături.

Cum a apărut Black Friday

Black Friday, una dintre cele mai cunoscute campanii de reduceri din lume, își are originile în Statele Unite.

Tradițional, evenimentul are loc în vinerea de după Thanksgiving, iar denumirea sa provine din anii ’50-’60, când polițiștii din Philadelphia au început să folosească termenul „Black Friday” pentru a descrie aglomerația și haosul din trafic cauzate de mulțimea de cumpărători care invadau magazinele cu o zi după sărbătoare.

Ulterior, în anii ’80, conceptul a căpătat o semnificație economică, legată de expresiile contabile americane „in the red” (pierderi) și „in the black” (profit). Această reinterpretare a propulsat Black Friday ca simbol al reducerilor masive, evenimentul devenind rapid un fenomen global.

Calendarul campaniei în România

Dacă în Statele Unite Black Friday 2026 va avea loc pe 27 noiembrie, retailerii români continuă să-și stabilească propriile calendare.

Conform televiziunii Digi24, majoritatea magazinelor din România au ales data de 6 noiembrie pentru a marca punctul culminant al campaniilor de reduceri.

Totuși, spre deosebire de modelul american, în România promoțiile se extind, de regulă, pe mai multe săptămâni. În 2026, acestea vor începe încă din 16 octombrie și se vor desfășura până pe 4 decembrie.

Ce găsești la reduceri?

De la electronice și electrocasnice până la îmbrăcăminte, jucării și produse pentru casă, gama de reduceri de Black Friday este extrem de variată. Printre cele mai căutate categorii se numără:

- Telefoane mobile și gadgeturi

- Televizoare și produse audio-video

- Laptopuri, tablete și componente PC

- Mobilier și electrocasnice

- Îmbrăcăminte și încălțăminte

- Cosmetice și produse de îngrijire personală

- Jucării și produse pentru copii

- Articole sportive și pentru hobby

Cum să profiți de oferte

Deși reducerile mari pot fi tentante, specialiștii recomandă cumpărătorilor să analizeze cu atenție ofertele.

Este important să verificați prețurile produselor înainte de începerea campaniei și să le comparați cu cele ale altor comercianți pentru a vă asigura că beneficiați de o reducere reală. În plus, acordați atenție specificațiilor produsului, disponibilității în stoc, costurilor suplimentare, termenului de livrare și condițiilor de retur.