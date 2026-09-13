Peste 8,34 de milioane de români erau, la finalul lunii mai 2026, acționari în companii listate la Bursa de Valori București (BVB), fără ca majoritatea să știe acest lucru. Motivul? Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), la care contribuie cu 4,75% din salariul brut, investesc circa 27% din activele lor în acțiuni listate.

Unde sunt investiți banii românilor

Cele șapte fonduri de pensii private aveau, la finalul lunii mai 2026, investiții în acțiuni listate în valoare de 59,2 miliarde de lei, arată datele raportate de administratori. Aceste investiții reprezintă aproximativ 27% din activele totale ale sistemului Pilon II.

Totuși, peste 60% dintre contribuabili nu știu nici măcar la ce fond cotizează, deși toți participanții au posibilitatea de a verifica în ce companii sunt investiți banii lor, accesând site-urile administratorilor, conform unei analize publicate de Economica.

Cel mai ridicat procent al investițiilor în acțiuni îl are fondul Aripi, administrat de Generali Pensii, cu peste 30%, urmat de Metropolitan Life, cu o pondere foarte aproape de acest prag. Pe de altă parte, BCR Pensii se află la polul opus, cu mai puțin de 24% din active plasate în acțiuni.

Energie și bănci, vedetele portofoliilor

În primele cinci luni ale anului 2026, structura investițiilor fondurilor de pensii a suferit transformări semnificative. Față de luna ianuarie, numărul companiilor a căror pondere depășea 1% din totalul activelor a scăzut de la opt la cinci.

Domeniile băncilor și energiei domină acum topul, în timp ce companii precum Digi și Medlife au ieșit din prim-plan, alături de mari operatori de stat precum Electrica, Translectrica și Transgaz.

De exemplu, doar trei fonduri mai aveau acțiuni Digi, iar Medlife era prezentă în portofoliul unui singur fond, dar cu o pondere nesemnificativă.

Liderii pieței: Banca Transilvania și Hidroelectrica

La finalul lunii mai 2026, Banca Transilvania a preluat conducerea clasamentului, cu o pondere de 4,4% din activele fondurilor de pensii și o valoare de aproape 10 miliarde de lei, devansând Petrom, care a coborât pe locul doi.

Cu toate acestea, cel mai mic fond de pensii de pe piață, administrat de BT Pensii (fost BRD Pensii), nu deține o pondere semnificativă în acțiunile băncii.

Un alt jucător important este Hidroelectrica, care a înregistrat cea mai mare creștere valorică a portofoliului.

Valoarea acțiunilor H2O deținute de fonduri a ajuns la 9,2 miliarde de lei în mai 2026, față de 5,2 miliarde de lei în ianuarie, conform analizei realizate de Economica. Această creștere remarcabilă nu poate fi explicată doar prin evoluția prețurilor, ceea ce sugerează o achiziție semnificativă de acțiuni de către fondurile de pensii.