Judecătoarea care nu a motivat 821 de hotărâri vreme de mai bine de zece ani, Monica Cipariu, ar putea fi obligată să plătească despăgubiri grele mamei adoptive a unui tânăr ucis de un interlop scăpat de pușcărie tocmai din cauza faptului că magistrata nu a redactat decizia de condamnare pe fond.

Victoria Techlin Henning spune că fiul ei adoptiv, Radulian Henning (fost Bonea, zis „Neamțu”), ar fi rămas în viață dacă judecătoarea Monica Cipariu de la Tribunalul București ar fi redactat la timp motivarea prin care i-a condamnat, în septembrie 2020, pe interlopii conduși de Foreman Didilă la pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Judecătoarea Monica Cipariu nu a redactat hotărârea de condamnare, la fel ca în alte 820 de cazuri pe care ea le-a soluționat, cel mai vechi fiind din 2015.

Deși Foreman Didilă și interlopii lui erau deja de 8 luni în stare de libertate la momentul pronunțării soluției pe fond, prin neredactarea soluției, judecătoarea Monica Cipariu a blocat apelul și, ca urmare, pronunțarea unei decizii definitive.

La aproape 6 luni de la data condamnării, pe 24 februarie 2021, Foreman Didilă l-a ucis pe Radulian Henning, viitorul lui ginere, cu 17 lovituri de cuțit. După crimă, Foreman Didilă s-a filmat cu telefonul victimei și a postat înregistrarea pe contul de Facebook al acesteia, apoi a sunat la 112.

Pe data de 13 octombrie 2025, procurorii de la Parchetul General au trimis-o în judecată pe Monica Cipariu pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu.

Judecătoarea este încă în funcție la Tribunalul București, deoarece, potrivit legii, suspendarea din funcție a unui magistrat ca urmare a trimiterii în judecată operează obligatoriu doar din momentul în care actul de sesizare (rechizitoriul) rămâne definitiv, respectiv după depășirea fazei de cameră preliminară.

Într-o astfel de procedură se află judecătoarea Monica Cipariu de aproape un an, pe rolul Curții de Apel București, în fața căreia aceasta nu s-a prezentat niciodată.

Avocatul victimei: „S-a pus în aplicare un plan de lichidare a acestuia”

Între timp, în cauză au fost introduse ca părți civile rudele primei victime, adică cel vizat de tentativa de omor din 2017, comisă de Foreman Didilă și ceilalți interlopi.

La termenul din data de 24 iunie 2026, Curtea de Apel București a admis cererea Victoriei Henning, mama tânărului ucis de Didilă în 2021:

„Avocatul părţilor civile solicită încuviinţarea cererii de introducere în cauză, în calitate de persoană vătămată a numitei (Henning Techlin Victoria - n.r.), întrucât aceasta, prin cererea formulată, și-a manifestat dorința de a participa în procesul penal ca persoană vătămată. Totodată, arată că se constituie parte civilă în acest proces.

Solicită a se avea în vedere toate motivele arătate în cererea sa, în sensul că a suferit o vătămare, atât materială, cât și morală prin împrejurarea că în acest dosar inculpata nu a redactat potrivit legii, în termen de 30 de zile, hotărârea respectivă.

Sunt mai mult de 6 ani de când această hotărâre nu a fost redactată şi, mai mult decât atât, nu se poate spune că face parte din pleiada de hotărâri neredactate de către inculpată timp de 10 ani, cu atât mai mult cu cât exista o rezoluție specială a conducerii Tribunalului București de a fi redactată cu prioritate, întrucât a învederat și a dovedit legătura dintre acest dosar nr. (…)/3/2017, ce formează obiectul prezentului dosar 6030/2/2025 și dosarul de omor prin cruzimi de la Tribunalul Ilfov (n.r. - 1572/93/2021), unul dintre inculpați, având legătură cu acel dosar.

Mai arată că victima în viaţă nu a avut posibilitatea să vadă că inculpaţii sunt traşi la răspundere, respectiv, aplicarea unei sancțiuni de drept penal acestora în dosarul penal nr. (…)/3/2017 (de tentativă de omor - n.r.), dar subliniază şi faptul că ulterior s-a pus în aplicare un plan de lichidare a acestuia, în cele din urmă fiind omorât în condițiile cunoscute, acestea fiind tot atâtea motive de suferință ale numitei (Henning Techlin Victoria - n.r.), ca mama adoptivă a victimei (…), se arată în Încheierea de ședință din 24 iunie 2026.

Avocatul judecătoarei: „Se urmărește restituirea cauzei la Parchet”

În schimb, avocatul Monicăi Cipariu a fost de altă părere, considerând că introducerea în cauză a mamei victimei după finalizarea cercetărilor ar avea drept consecință restituirea dosarului la procuror:

„Avocatul inculpatei solicită să se aibă în vedere că prin cererea formulată, de introducere în cauză a numitei (Henning Techlin Victoria - n.r.), există posibilitatea să se urmărească restituirea cauzei la parchet.

Precizează că nu a înțeles dacă introducerea în cauză se face efectiv de la acest moment, fiind privată astfel partea civilă care dorește să intervină în această procedură, de urmărirea penală, în care putea să-şi facă apărări, sau preia direct această procedură.

Apreciază că este forțată solicitarea de introducere în cauză la acest moment procedural, arătând că nu contestă că numita (Henning Techlin Victoria - n.r.) nu ar avea un interes în prezenta cauză, dar problema constă în momentul la care se solicită această introducere în cauză, ridicându-se întrebarea dacă introducerea în cauză a acestei părţi se va considera ca fiind o neregularitate a rechizitoriului şi se va dispune restituirea cauzei la parchet, pentru a se efectua urmărirea penală şi cu privire la această parte. (…)

Avocatul inculpatei (…) solicită să se aibă în vedere că victima nu a decedat în niciun dosar, ci a decedat ca urmare a unui eveniment nefericit, ce a generat, în raport de atitudinea părţilor la un moment dat, formularea unor plângeri, constituiri de parte și diligențe făcute pe mai multe paliere, ceea ce a generat crearea mai multor dosare.

În acest dosar, numita (Henning Techlin Victoria - n.r.) nu este avută în vedere. Reiterează faptul că nu este o culpă a organului de urmărire penală, ci o poate interpreta ca o lipsă de diligență, nu ca un motiv de nelegalitate a actului de sesizare, în condițiile în care numita (Henning Techlin Victoria - n.r.) nu a fost niciodată parte în acest dosar.

În situația în care s-a constituit parte în alte dosare, așa cum a învederat avocatul părţilor civile, cu siguranţă în acele dosare va parcurge procedura penală și se va ajunge la o soluţie şi e posibil ca în acele dosare să fie satisfăcută această latură urmărită și în această cauză, dar susţine că nu este de admis la acest moment cererea respectivă”, se mai arată în documentul citat.

Criminalul, condamnat la 30 de ani de închisoare

Între timp, Tribunalul Ilfov (6 octombrie 2023) și Curtea de Apel București (21 octombrie 2024) l-au condamnat pe Foreman Didilă la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat și l-au obligat la plata unor despăgubiri către familia victimei care se ridică la 4,5 milioane de euro.

În acest moment, Foreman Didilă este închis la Penitenciarul Mărgineni, de unde face contestații la executare sau cere întreruperea executării pedepsei.

Pe data de 24 februarie 2021, la ora 16.32, Foreman Didilă a sunat la numărul de urgență 112, anunțând că „a omorât pe cineva”, precizând totodată că „el stă cuminte și nu pleacă nicăieri”.

La ora 16.52, interlopul a sunat din nou și a spus că „îi este frică că vor veni rudele ginerelui său pe care l-a omorât”.

Un minut mai târziu, la 16.53, Didilă a sunat a treia oară, cerând ca ambulanța să vină mai repede, că „poate îi dă viață” victimei.

Foreman Didilă și Radulian Henning zis „Neamțu” se cunoșteau de 20 de ani, dar la vremea respectivă se certaseră, întrucât interlopul nu era de acord cu relația pe care acesta din urmă o avea cu fiica lui, Mona Lisa.

Cei doi s-au întâlnit pe 24 februarie 2021 la ora 6.00 și au început să bea, iar la ora 15.00 au ajuns împreună la apartamentul închiriat unde „Neamțu” locuia cu Mona Lisa.

„Neamțu” i-a spus viitoarei soții că s-a împăcat cu Foreman Didilă și a trimis-o cu taxiul să le cumpere o sticlă de vodcă Beluga, pentru a petrece în continuare.

Mona Lisa a mers la două magazine, dar n-a găsit marca respectivă, astfel că s-a întors la apartament cu mâna goală.

Ucis cu 17 lovituri de cuțit de față cu viitoarea soție

În timp ce se apropia de bloc, femeia a auzit țipete, iar când a intrat în apartament l-a găsit pe tatăl ei cu un cuțit în mână, iar „Neamțu” deja sângera, fiind tăiat la o mână.

„Văzându-l pe inculpat îndreptându-se către victimă, (Zanfir Mona Lisa - n.r.) s-a întors spre acesta din urmă și s-a poziționat între el și inculpat, pentru a-l proteja, ocazia cu care victima a încercat să se ridice de pe podea, în poziția șezut, însă nu a putut, moment în care aceasta îl acoperea cu brațele pentru a-l proteja, țipând foarte tare, solicitându-i inculpatului să-l lase în pace, fără a-și aminti dacă acesta a spus ceva.

După ce persoana vătămată (Zanfir Mona Lisa - n.r.) s-a așezat peste victimă (Henning Radulian - n.r.) pentru a-l proteja, l-a târât pe acesta pe parchet pentru a-l scoate din cameră, iar inculpatul se afla în spatele său, încercând să-l atace.

Peste ea, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit victimei, pe tot corpul, însă pe aceasta nu a bruscat-o sau amenințat-o.

La un moment dat, aflându-se în agonie, victima (Henning Radulian - n.r.) a strigat (numele fratelui decedat de circa 11 ani - n.r.), iar inculpatul s-a oprit.

Victima a rămas pe podeaua dintre hol și sufragerie, întins pe spate, plin de sânge, iar persoana vătămată (Zanfir Mona Lisa - n.r.) fiind în stare șoc, fără a ști cum să reacționeze, l-a luat în brațe și l-a pupat. (…)

A mai precizat persoana vătămată (Zanfir Mona Lisa - n.r.) că până la sosirea echipajului SMURD, victima a continuat să mai aibă puls circa 5 minute, a stat cu ochii întredeschiși, dar nu putea să mai vorbească, decesul său intervenind înainte să sosească cei de la SMURD”, se arată în motivarea condamnării.

Imediat după comiterea crimei, Foreman Didilă a intrat în live pe Facebook de la locul faptei, transmițând imagini pe contul victimei.

Acuzațiile Parchetului General pentru Monica Cipariu

Judecătoarea Monica Cipariu a fost sancționată de Consiliul Superior al Magistraturii, în repetate rânduri, pentru că nu își motiva deciziile.

Ea a fost suspendată și apoi chiar exclusă din magistratură, însă Înalta Curte de Casație și Justiție i-a înlocuit sancțiunea cu diminuarea salariului.

Parchetul General a trimis-o în judecată pe Monica Cipariu pentru abuz în serviciu, în rechizitoriu, procurorii reținând următoarea situație de fapt: