Un șofer a fost prins cu 223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș, unde limita maximă este de 130 km/h. În aceeași perioadă, polițiștii au depistat pe A1, în zona Deva - Nădlac, un cetățean croat care circula cu 204 km/h. Ambii au rămas fără dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au desfășurat, în perioada 31 august - 6 septembrie 2026, acțiuni pentru prevenirea accidentelor și menținerea fluenței traficului.

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 2.133 de sancțiuni contravenționale.

223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat pe 2 septembrie 2026, la ora 19:09.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda - Borș au depistat, pe tronsonul A3 Câmpia Turzii - Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism care circula cu 223 km/h.

Limita maximă admisă pe sectorul respectiv era de 130 km/h.

Șoferul circula, astfel, cu 93 km/h peste limita legală.

„Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 zile, conform O.U.G. nr. 195/2002R.”, au precizat polițiștii.

Un cetățean croat a fost prins cu 204 km/h pe A1

Un alt caz a fost înregistrat pe Autostrada A1 Deva - Nădlac, pe 5 septembrie 2026.

Polițiștii au depistat, la kilometrul 570, un autoturism condus de un cetățean croat care circula cu 204 km/h, pe un tronson unde viteza maximă admisă este de 130 km/h.

Și în acest caz, viteza depășită a fost cu 74 km/h peste limita legală.

Șoferul a fost sancționat cu amendă de 1.946,25 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pe drumurile publice timp de 120 de zile.

Peste 2.100 de sancțiuni aplicate într-o singură săptămână

Aceste cazuri fac parte din bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi în perioada 31 august - 6 septembrie.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză și pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Concret, polițiștii au aplicat:

609 sancțiuni pentru depășirea limitei legale de viteză;

212 sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță;

172 de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă;

20 de sancțiuni pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice;

13 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice;

18 sancțiuni pentru staționarea pe banda de urgență;

6 sancțiuni pentru depășire neregulamentară.

În total, au fost aplicate 2.133 de sancțiuni contravenționale.

În urma neregulilor constatate pe autostrăzi, polițiștii au reținut 124 de permise de conducere. Dintre acestea, 65 au fost reținute pentru viteză.

De asemenea, oamenii legii au retras 105 certificate de înmatriculare și au constatat 15 infracțiuni.

Polițiștii au depistat și un caz legat de documentele profesionale ale unui conducător auto.

Pe 5 septembrie 2026, la ora 21:25, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil - Săbăoani au oprit, la kilometrul 204, o autoutilitară care tracta o semiremorcă.

La volan se afla un bărbat care circula având certificatul de pregătire profesională expirat.