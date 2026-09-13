Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, și Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș, s-au căsătorit sâmbătă, 12 septembrie 2026. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au lipsit de la marea petrecere.

Evenimentul a debutat cu ceremonia religioasă desfășurată la Mănăstirea Cașin din București, urmată de o petrecere fastuoasă la restaurantul Casa Albă, unde au fost prezenți invitați de seamă, inclusiv personalități din lumea politică. Alexandru Nazare a ajuns la biserică alături de nașul său Kyriakos Pierrakakis, iar la scurt timp a sosit și mireasa.

„O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a declarat emoționată Maria Mihali la ieșirea din biserică. Soțul ei, Alexandru Nazare, a adăugat: „Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici”.

„Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a spus Nazare pentru jurnaliști.

Nașul cuplului a fost Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului, o personalitate marcantă a politicii economice europene. Prietenia dintre cei doi oficiali datează din 2020, când Pierrakakis era ministrul digitalizării.

„Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături”, a adăugat Nazare.

După cununia religioasă a urmat petrecerea de la Casa Albă. Invitați celebri, inclusiv din mediul politic, au început să își facă apariția la restaurant. Printre primii care au sosit s-au numărat fostul ministru al muncii Florin Manole, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, senatorul PNL Daniel Fenechiu, fostul primar general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu și senatorul PNL Vasile Blaga, relatează Mediafax.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost prezenți la fericitul eveniment. Nicușor Dan a purtat un costum negru, simplu. Mirabela Grădinaru a atras la rândul ei atenția cu o rochie midi din mătase în nuanțe de șampanie, cu mâneci lungi și un croi fluid, care i-a subliniat silueta. Rochia, marcată delicat în talie, a fost completată de pantofi stiletto și o geantă asortată.

Momentul cel mai așteptat al serii a fost dansul mirilor, când cuplul a urcat pe scenă. Spre surprinderea tuturor, Maria Mihali a dezvăluit că ea însăși a compus melodia pentru această ocazie specială.

„Este un cântec din suflet pentru sufletul meu pereche”, a spus mireasa, fiind aplaudată de toți cei prezenți, relatează sursa citată mai sus.