Călin Georgescu, discurs pe un podium improvizat din piața de vechituri din Oradea: „Nu sunt în campanie electorală”

Călin Georgescu a susținut duminică un discurs suveranist de aproximativ 10 minute în fața susținătorilor adunați în piața de vechituri din Oradea. Fostul candidat la prezidențiale li s-a adresat oamenilor prezenți în piață de pe un podium improvizat și a criticat statul și Bruxellesul, a făcut apeluri religioase și a inclus referințe istorice, toate într-un ton retoric și emoțional, informează portalul de știri locale Ebihoreanul.ro.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a negat explicit că s-ar afla într-o campanie electorală, susținând că demersul său are o altă natură. Călin Georgescu spunea că se află „într-o lucrare”, în timp ce oamenii din mulțime îl strigau „președintele României”.

Aflat pe un podium improvizat, Georgescu și-a început discursul prin evocarea unor momente istorice importante pentru Oradea și Bihor. „Oradea este o inimă, nu o margine de țară”, a afirmat el, amintind de Declarația de autodeterminare a românilor din Transilvania, adoptată la Oradea pe 12 octombrie 1918, după cum relatează portalul de știri locale citat mai sus.

Georgescu a continuat cu un apel la educație, credință și muncă, subliniind importanța acestor valori în dezvoltarea unei națiuni.

„Viitorul unei națiuni se clădește, se călește, se cultivă cu fiecare generație, prin școală, prin credință și prin muncă”, a spus el, în aplauzele participanților care scandau „Libertate!”.

Călin Georgescu a ținut să justifice în discursul său și locația aleasă de la Oradea. Deși Piața 100 este cunoscută mai degrabă ca un bazar și târg auto, cu puțini producători locali, Georgescu a explicat că tocmai aceștia au fost motivul alegerii.

„Am ales Piața 100, atenție, știind exact unde vin: într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit”, a declarat el, citat de Ebihoreanul.ro.

Fostul candidat a lansat un apel către participanți să sprijine economia locală prin achiziționarea produselor românești. „În spatele fiecăreia stă o familie, stă o gospodărie, stă o muncă cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că opriți-vă la ele, cumpărați produse românești de la acești oameni minunați”, a îndemnat Georgescu, deși el însuși nu a fost văzut achiziționând nimic din piață.

Într-un ton aproape pastoral, acesta a încheiat discursul cu un mesaj dedicat agricultorilor și antreprenorilor români. „Munca voastră ține România în viață. Și cel care pune pâinea pe masa românului trebuie prețuit ca pâinea”, a spus Georgescu, în timp ce mulțimea l-a aplaudat.

Călin Georgescu a mers la Oradea la doar câteva zile de la primul termen în procesul în care el și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat.

Atmosfera a fost una extrem de agitată, mulțimea înghesuindu-se să-l filmeze sau să se fotografieze cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. Potrivit portalului de știri locale citat mai sus, nu au lipsit nici incidentele. În timp ce Călin Georgescu și mulțimea de susținători mergeau printre tarabe, un bărbat a căzut peste una dintre mesele cu produse și a răsturnat câteva obiecte, iar marfa a căzut pe jos. O femeie ar fi căzut în mulțime, dar nu ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Unul dintre comercianții din Piața 100 a declarat pentru sursa citată că vizita lui Călin Georgescu îl nemulțumește tocmai pentru că îi pune produsele în pericol.