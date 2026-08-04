Pentru Irina Rimes, seara de sâmbătă de la Timișoara a fost exact un astfel de moment. În fața a peste 30.000 de spectatori, potrivit organizatorilor, artista a urcat pe scenă alături de The Script, trupa pe care o ascultă încă din adolescență.

Duetul-surpriză pentru „Hall of Fame” a transformat finalul concertului într-un moment memorabil, primit cu entuziasm de public. După ce au urmărit show-ul artistei, membrii trupei au fost impresionați de energia, emoția și autenticitatea momentului pregătit de Irina Rimes și au dorit să o aibă alături pe scenă.

Invitația a venit în mod spontan, astfel, dintr-un moment neașteptat, s-a creat o colaborare memorabilă, care a adus împreună două universuri muzicale într-o experiență unică pentru public.

„Există momente despre care nici nu știi că le aștepți. Îi ascult pe băieții ăștia de ani de zile. Au fost acolo, în căștile mele, foarte mult timp, în perioade bune și mai puțin bune. Muzica lor a făcut parte din viața mea cu mult înainte ca muzica mea să facă parte din viața altora.

N-am mai avut emoții de genul ăsta de foarte mult timp. Și cred că asta se întâmplă pentru că unele visuri nu te lovesc atunci când se nasc, ci atunci când se împlinesc”, a scris Irina Rimes pe rețelele de socializare.

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Apogeul serii avea însă să vină în ultimele minute ale concertului. Apariția Irinei Rimes pe scenă, de această dată alături de The Script, a luat prin surprindere publicul și a oferit unul dintre cele mai puternice momente ale ediției din acest an a festivalului.

Vocile artiștilor s-au îmbinat într-o interpretare plină de energie și emoție a piesei „Hall of Fame”. Duetul dintre Irina Rimes și solistul trupe The Script, Danny O’Donoghue, a fost, fără îndoială, punctul culminant al serii și unul dintre cele mai apreciate momente ale Zilelor Timișoarei – City Celebration, confirmând încă o dată forța muzicii de a aduce împreună artiști și public într-o experiență memorabilă.

Despre Irina Rimes

În anul 2022, Irina Rimes a lansat miniseria „Pe drumul meu”, care a avut un impact puternic asupra fanilor săi, iar piesa „Ba ba ba – Inima mea bate” a fost desemnată cea mai ascultată piesă a verii, conform Media Forest.

De asemenea, Irina Rimes a revenit în calitate de jurat la „Vocea României”, emisiune de la PRO TV, continuând să își impresioneze publicul cu autenticitatea și talentul său. În anul 2023, artista a lansat noi hituri, inclusiv „Neiubita ta”, „Flori de mai” și „Gelos”, iar colaborarea sa cu Theo Rose, „Stinge Luminile”, a fost inclusă pe soundtrack-ul oficial „Miami Bici 2”.

Anul 2024 a început cu succesul colaborării sale cu Dan Bălan pe piesa „Ultima noapte” și a continuat cu „Dudadu”, un hit care a dominat playlist-urile DJ-ilor și care a beneficiat de remix-uri de la Tiesto și Steve Aoki.

În anul 2025, Irina Rimes scrie din nou istorie cu piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”, care a ajuns pe primul loc în topurile Media Forest, Spotify și Apple Music în doar 24 de ore, devenind un adevărat fenomen pe toate platformele. Iar piesa „Există” s-a transformat rapid într-un hit, ajungând rapid pe toate radiourile din România, având peste 1M de views pe YouTube.

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