Detalii neștiute despre mama lui Cheloo. Artistul, confesiune rară la „Asia Express”: „Până în ultima zi din viața ei”

Cheloo vorbește foarte rar despre viața sa privată, însă participarea la „Asia Express” l-a făcut să dezvăluie un detaliu puțin cunoscut despre mama sa. Artistul a povestit că aceasta a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale și a spus că nu dorește să ofere mai multe detalii despre moartea acesteia.

Cheloo face echipă cu Mihai Ban în sezonul actual al emisiunii „Asia Express”. Artistul, cunoscut pentru discreția în ceea ce privește viața personală, a făcut în cadrul competiției o serie de mărturisiri despre familia sa.

Într-unul dintre momentele emisiunii, Cheloo a vorbit despre mama sa și despre meseria pe care aceasta a practicat-o până în ultima perioadă a vieții. Artistul a precizat că mama sa a lucrat ca femeie de serviciu până în ziua în care a murit.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (...) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Cheloo, în „Asia Express”. Artistul nu a oferit alte detalii despre circumstanțele în care a murit mama sa și a precizat că nu dorește să discute public acest subiect.

De ce a acceptat Cheloo să participe la „Asia Express”

Participarea lui Cheloo la „Asia Express” a venit după mai mulți ani în care artistul a refuzat propunerea de a lua parte la reality-show.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, cântărețul a povestit că a fost întrebat în repetate rânduri dacă este interesat să participe, însă răspunsul său a fost de fiecare dată negativ. La un moment dat, însă, Cheloo a decis să accepte provocarea, fără să explice exact ce l-a determinat să își schimbe decizia.

„Am fost întrebat ani de zile dacă vreau să merg la Asia Express și am spus tot timpul nu. Nu vă spun mot-a-mot cum spuneam eu «nu», dar am zis nu, nu, nu, nu... și acum am zis: «Ok, mergem». Nu pot să-ți dau detalii ce s-a schimbat, dar am rezistat și cred că e cel mai important lucru”, a declarat Cheloo.