Irinel Columbeanu și afacerista Ani s-au despărțit. Anunțul făcut de fostul afacerist. „Nu o voi mai căuta”

La aproape o lună după ce a anunțat, foarte fericit fiind, că are o nouă iubită, Irinel Columbeanu a mărturisit că este din nou singur. După ce a plecat în America pentru a se reîntâlni cu fiica lui, fostul milionar și iubita lui, Ani, nu au mai ținut legătura.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan.ro.

Irinel Columbeanu a decis să călătorească în America, pentru a-și vizita fiica, pe Irina, care locuiește alături de mama ei, Monica Gabor și familia acesteia. Irinel și Irina nu s-au mai întâlnit de 5 ani.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc (n.red. – revederea). Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a declarat Irinel Columbeanu pentru un post TV.

Ce spunea Irinel despre Ani

Vizita în Statele Unite ale Americii s-a încheiat pentru Irinel Columbeanu, care s-a întors în urmă cu câteva zile în România. Omul de afaceri a plecat pe 14 iunie în California, acolo unde a întâlnit-o pe Irina. Fostul soț al Monicăi Gabor a fost surprins să vadă cât de mult a crescut aceasta în toți acești ani. Imediat ce s-a întors din America, Irinel Columbeanu a plecat la Periprava, un sat în comuna C.A. Rosetti din județul Tulcea. Înainte de a pleca în Delta Dunării, omul de afaceri a fost și la frizer, unde și-a făcut o nouă tunsoare.

Înainte de a pleca în SUA, la Irinuca, Irinel Columbeanu anunța că are o nouă iubită. Este vorba despre o doamnă cu o situație financiară foarte bună și s-au cunoscut în Delta Dunării. „A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca și turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește însă să dea amănunte din viața sa. Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară. Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am“, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru sursa citată.

