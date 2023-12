Iulia Albu și Mike au fost eliminați recent de la America Express – Drumul Soarelui, însă înainte au primit o scrisoare emoționantă de acasă. Mama lui Mike le-a transmis celor doi un mesaj de încurajare și le-a spus cât de mult îi iubește. Vedeta s-a emoționat în acele momente și a făcut dezvăluiri despre părinții ei, care nu i-au trimis nicio scrisoare.

„Dragă Mihai, luptă alături de iubita noastră Iulia și, ori de câte ori eșuați în ceva, luați-o de la capăt cu entuziasm. Vă urez succes, dar și mult noroc și ție, și frumoasei Iulia. Dumnezeu să vă ocrotească să veniți sănătoși. Cu dragoste, mama!”, a scris mama lui Mike. „Mama lui care este și pentru mine mamă”, a completat Iulia Albu.

„Eu, din păcate, nu am cea mai bună relație cu părinții mei, în ciuda tuturor încercărilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului”

Criticul de modă a dezvăluit că relația cu părinții săi nu este deloc una bună, însă ea le va fi alături necondiționat și îi va considera toată viața familia ei.

„Eu, din păcate, nu am cea mai bună relație cu părinții mei, în ciuda tuturor încercărilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Lucrul cel mai important este că, dincolo de tot ce s-a întâmplat și de tot ce va fi de acum încolo, ei vor fi până în ultima clipă părinții mei. Chiar dacă eu nu sunt un copil pe care ei l-au putut iubi”, a declarat Iulia Albu cu lacrimi în ochi.

Relația vedetei cu părinții ei a început să se deterioreze în momentul în care aceasta s-a căsătorit cu Mihai Albu. Aceștia își doreau altceva pentru fiica lor și nu au fost de acord cu mariajul. De asemenea, părinții Iuliei Albu își doreau ca fiica lor să urmeze o carieră în Drept, după ce a terminat Facultatea de Drept. Ea a renunțat la acest domeniu și a continuat cu pasiunea pentru modă.

După ce momentul cu Iulia Albu în timp ce vorbește despre familia ei a fost difuzat la TV, telespectatorii au empatizat cu ea. „Acum înțeleg că toată circoteca ei cu stilul este nevoia de validare, de acceptare și iubire! Îmi pare rău și-mi cer scuze pentru tot disprețul pe care l-am simțit față de ea!“; „E dureros să tot încerci și să tot încerci să faci ca totul să meargă cu părinții și să auzi că nu l-au putut iubi în ciuda tuturor încercărilor! Este copleșitor!”, au comentat doi telespectatori, potrivit viva.ro.

„Sunt Iulia Albu și nu-mi este frică să recunosc că părinții nu sunt mândri de mine”

La un moment dat, criticul de modă a vorbit deschis despre problemele pe care le are cu familia ei. Iulia Albu nu s-a ferit să recunoască faptul că părinții ei nu sunt apropiați de ea.

„Sunt Iulia Albu și nu-mi este frică să recunosc că părinții nu sunt mândri de mine. Acesta este probabil un gând cu care va trebui să trăiesc toată viața. Sunt Iulia Albu și mi i-aș dori aproape, chiar dacă nu aplaudă alegerile pe care le fac. Cred că nimic și nimeni pe această lume nu ar trebui să te țină departe de ceea ce iubești. Și îmi asum. Sunt Iulia Albu și în acest Crăciun îmi doresc să-mi îmbrățișez părinții”, mărturisea Iulia Albu, pe rețelele sociale, citată de unica.ro.

„Toată lumea are impresia că eu am fost căsătorită cu un milionar”

Părinții Iuliei Albu s-au opus vehement căsătoriei cu Mihai Albu și nici nu au participat la nunta lor. „Părinţii mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Ei nu au fost niciodată de acord, nici nu au vrut să vină la nuntă, în primul rând, din cauza diferenţei de vârstă dintre noi, aproape 19 ani, dar au fost mult mai multe probleme. Toată lumea are impresia că eu am fost căsătorită cu un milionar, dar eu am fost căsătorită cu un om normal, cu nişte venituri mai mult decât modeste.

Nu că părinţii mei şi-au dorit să mă căsătoresc cu cineva pentru bani, dar cu siguranţă şi-au dorit altceva pentru mine. Şi acum îi înţeleg, pentru că şi eu mi-aş dori altceva pentru copilul meu. Mihai e un om foarte OK, dar nu era pentru mine. Ne-am iubit, pentru că de aceea ne-am şi căsătorit. Dar probabil că dacă nu s-ar fi opus atât de mult, nici nu aş fi mers până la capăt”, s-a destăinuit Iulia Albu, potrivit sursei citate.

