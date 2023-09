Recent s-a zvonit că Iulia Vântur ar fi însărcinată și ar ascunde sarcina. Vedeta, care locuiește de ani buni în India, a intrat în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a negat că este însărcinată. A povestit că a început să primească foarte multe mesaje din România, iar pe moment nu și-a dat seama ce se întâmplă.

Se pare că rochia purtată la un eveniment monden nu a avantajat-o și a dat impresia că ar avea burtică de gravidă. Iulia Vântur dă vina și pe poziția în care a stat la poze și crede că de aici au pornit speculațiile.

„Știi, dintr-odată am început să primesc multe mesaje din România și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat din moment ce lumea îmi trimitea mesaje. Eram la filmare, târziu noaptea am aflat care era evenimentul. Din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochie? Aveam faldurile alea pe rochie. A fost o poziție mai neobișnuită care a atras atenția, din câte știu nu sunt însărcinată, nu am fost la niciun control, din câte știu eu. Nu, glumesc, nu cred că sunt însărcinată, așa că nu vă impacientați”, a spus Iulia Vântur la PRO TV.

„Întotdeauna am considerat copilul un dar de la Dumnezeu”

De 11 ani, artista trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Salman Khan, celebrul actor de la Bollywood. Iulia Vântur mărturisește că își dorește să aibă copii, însă toate se vor întâmpla la timpul lor.

„Îmi doresc o sarcină. Dacă se întâmplă, eu întotdeauna am considerat că copilul e un dar de la Dumnezeu, cu siguranță va fi prioritatea numărul unu, dacă se va întâmpla”, a mai spus Iulia Vântur.

Cătălin Măruță a vrut să afle și ce face Salman Khan, partenerul vedetei. Actorul are un program foarte încărcat, însă în ultima perioadă frumoasa româncă merge mai des decât el la evenimentele din India. Miercuri seară, Iulia Vântur a prezentat un eveniment în India.

„Muncește, e bine (Salman). În ultima vreme eu merg la evenimente și el stă acasă”, a afirmat fosta prezentatoare de televiziune în emisiunea „La Măruță”.

Iulia Vântur se gândește și la părinții ei, pe care nu i-a mai văzut de câteva luni. Artista nu a mai ajuns acasă de o bună perioadă și își dorește să revină în România să-i vadă pe cei dragi.

„Mi-e dor și de acasă, sunt câteva luni de când nu am mai venit în România și vreau să ajung în curând”, a mai spus ea.

În urmă cu mai mulți ani, Iulia Vântur a părăsit definitiv România și s-a stabilit în India, acolo unde trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste cu Salman Khan. În ultima perioadă, vedeta a muncit din greu la un proiect special, mai exact la documentarul despre viața iubitului ei.

Iulia Vântur a anunțat că filmările s-au încheiat și că documentarul se află în proces de montare. În curând, proiectul de suflet al vedetei va fi lansat, iar fanii vor putea viziona documentarul despre viața lui Salman Khan.

