Nu este un simplu film cu supereroi, ci o călătorie cosmică absolut uriașă menită să schimbe radical imaginea supereroilor de benzi desenate așa cum i-am cunoscut până acum.

Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara (Supergirl) face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.

Din distribuția filmului mai fac parte Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham și Jason Momoa. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.

Jason Momoa în rolul din filmul „Supergirl”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Genialul regizor și producător James Gunn, care se află la al doilea proiect DC după „Superman”, se declară extrem de încântat de rezultat: „Este un SF epic complet nebun și de mari proporții! Am creat o versiune mult mai hardcore și mai puternică pentru Supergirl, ceva ce fanii nu au mai văzut niciodată pe ecrane”.

Revenit la DCU, Jason Momoa face un rol memorabil ca mercenarul Lobo, un antagonist cu multă carismă. „Este un vis împlinit! Lobo a fost mereu personajul meu preferat din benzile desenate și abia așteptam să îl joc. O să fie total”, a spus actorul.

Peter Safran și James Gunn sunt producătorii filmului, bazat pe personaje DC și personaje create de Jerry Siegel și Joe Shuster. Producătorii executivi sunt Nigel Gosteloe, Chantal Nong Vo și Lars P. Winther.

Echipa din spatele camerelor de filmare este alcătuită din directorul de imagine Rob Hardy, designerul de producție Neil Lamont, editorul Tatiana S. Riegel, designerul de costume Anna B. Sheppard, supervizorul de efecte vizuale Geoffrey Baumann și compozitorul Ramin Djawadi. 

DC Studios prezintă o producție Troll Court Entertainment, The Safran Company, un film de Craig Gillespie, „Supergirl”, care va ajunge în avanpremieră în cinematografele din România din 24 iunie 2026. Filmul este distribuit în țara noastră de Vertical Entertainment. 

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