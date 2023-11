„Azi e ziua mea și m-am trezit mai de dimineață. O să și cânt azi, am un program de făcut în București la un majorat. M-au sunat foarte mulți, am primit foarte multe mesaje, cred că sute, mii. Cred că o să primesc în continuare multe mesaje și o să le mulțumesc la general, tuturor, pe rețelele de socializare.

M-au sunat părinții, mama. Tata aș fi vrut să-mi dea un mesaj, dar din păcate nu mai este. Am primit cadouri aseară și un tort foarte mișto de la soția și fiica mea. Am primit un cadou, un inel pe care îl căutam de un an prin casă, nu-l găseam, pentru că era rupt într-o parte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De fapt, era la soția și fiica mea, l-au reparat și eu nu știam. Asta m-a bucurat foarte mult. Am primit și eu un parfum, o cămășuță”, a declarat Jean de la Craiova pentru Fanatik.

De asemenea, manelistul a semnat cu o casă de producție și va reveni pe micile ecrane cu o celebră emisiune.

„Pe plan profesional, am semnat cu o casă de producție foarte mare din România, unde trebuie să fac 10 melodii, compoziție, videoclipuri. Am foarte multe evenimente la anul.

Recomandări DOCUMENT DIN SENEGAL Cum explică șeful SPP, generalul Lucian Pahonţu prezența în Africa, alături de Klaus Iohannis

Anul ăsta am decis să fac Revelionul în București, că de 10 ani cânt prin Diaspora și prin țară. Voi cânta la un restaurant din Bucureștii Noi. Voi fi toată noaptea cu familia și formația lângă mine.

O să încep un turneu în America și Canada, după sărbători. Apoi o să am o emisiune celebră, la un post de televiziune mișto. Cam atât. Particip la o emisiune de lungă durată”, a dezvăluit Jean de la Craiova.

Urmărește-ne pe Google News