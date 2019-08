„Hello Israel! V-am spus zilele trecute că fugim un pic în doi într-o locatie faina. Yeeey! ??‍♀️Am ajuns cu zborul de dimineață la Tel Aviv și abia așteptăm să trăim experiența de aici pas cu pas. Sunt convinsă că ne așteaptă niste locatii fascinante!

Pe multe dintre ele aștept să le văd de ceva vreme și abia aștept să împart fiecare descoperire cu voi! Așa că… dupa o noapte dormita pret de doua ore, pisicile care mi-au tors langa cap și mi-au scurtat si mai mult somnul, sosirea in aeroport la 4 dimineata și zborul in care nu am reușit să închid un ochi, abia aștept să mă deconectez de toate și să pășesc în universul fascinant israelian. Daca aveti povesti și sugestii abia astept sa le aud! Paul Ipate #visitIsrael

P.S: Copiii au început să fie mai cuminți decât pisicile! ?”, a scris Jojo pe Facebook.

Citeşte şi:

Silviu Chelaru, de la un simplu concurent, la jurat al emisiunii „MasterChef”

VIDEO | Ștefan Bănică, la Interviurile Libertatea: „Impactul unui film ca Liceenii se întâmplă o dată în viață, pentru că atunci vedeai doar filme cu comuniști. După Revoluție, spectacolul s-a mutat în stradă”