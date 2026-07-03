PNL Iaşi declanşează sancţiuni împotriva propriilor consilieri locali

Filiala PNL Iaşi a anunţat pe 2 iulie că se delimitează categoric de votul a șapte consilieri locali ai formaţiunii, care au susţinut patru hotărâri de consiliu legate de proiecte imobiliare în municipiu, contrar deciziei organizaţiei.

Conducerea partidului a decis să iniţieze proceduri de sancţionare împotriva acestora, conform statutului PNL, informează News.ro.

„Ce s-a întâmplat în sala de şedinţă nu este divergenţă de opinie. Este abatere gravă de la disciplina statutară, comisă cu bună ştiinţă, cu ordinea de zi în faţă, cu analiza tehnică a partidului la dispoziţie şi cu răspunderea deplină a fiecărui vot exprimat.

Ca preşedinte BPJ, voi propune declanşarea procedurilor statutare de sancţionare, conform regulamentelor interne ale PNL.

Este singura formă prin care acest partid, la Iaşi, îşi mai poate salva credibilitatea în faţa oamenilor care ne-au dat votul”, a declarat Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, într-un comunicat citat de News.ro.

Conducerea PNL Iași critică proiectele imobiliare votate de consilierii locali

Cele patru hotărâri votate de consilierii locali PNL fac referire la aprobarea unor ansambluri imobiliare în diverse zone din municipiul Iaşi, proiecte ce au fost criticate de conducerea filialei.

Aceasta susţine că există investigaţii în curs ale autorităţilor și informaţii publice care sugerează implicarea unor rețele controversate, ce includ membri PSD Iaşi, reprezentanţi ai Primăriei şi alte forţe politice.

„Presiunea sub care ajung aceste proiecte în plenul Consiliului Local – uneori chiar în ciuda avizelor negative ale comisiilor de urbanism – este o realitate pe care PNL Iaşi o denunţă public.

PNL Iaşi nu se opune modernizării şi dezvoltării oraşului, doar că, până la angajamente ferme, asumate atât de beneficiarii investiţiilor, cât şi de administraţia locală, nu putem gira astfel de implanturi haotice, menite să satisfacă interese personale şi de moment”, se mai precizează în comunicatul PNL Iaşi.

Primarul Mihai Chirica îl atacă pe Alexandru Muraru, liderul PNL Iași

În contextul acestor sancţiuni, primarul Mihai Chirica, membru PNL, a lansat un atac vehement pe rețelele de socializare la adresa liderului filialei, Alexandru Muraru. Edilul a contestat autoritatea acestuia și a criticat modul în care a gestionat situația.

„Diferenţa dintre politicieni şi politruci este dată de votul oamenilor. Iaşiul nu este scena frustrărilor domnului Muraru sau când prostia şi infatuarea depăşesc graniţa bunului simţ! Politicienii autentici sunt validaţi prin votul direct al cetăţenilor, nu prin aranjamente de birou”, a scris Chirica pe Facebook.

Primarul a mai acuzat conducerea filialei că recurge la „şantaje şi ameninţări din culisele de partid”, comparând această situaţie cu o „epocă neagră de acum 40 de ani”.

De asemenea, Chirica l-a acuzat pe Muraru că nu s-a implicat în problemele orașului până acum, adăugând că „domnul Muraru s-a trezit specialist în PUZ-uri şi dezvoltare urbană doar atunci când îi convine politic”.