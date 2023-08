Jojo și Paul Ipate sunt de nouă ani împreună. Cei doi actori au împreună o fetiță, pe Zora, care are șase ani, iar vedeta mai are dintr-o relație anterioară un fiu, pe Achim, care are 12 ani.

„Am ajuns în Cefalu. Frumos, autentic, aglomerat, cu străzi fermecătoare. Ne-am oprit să luăm cina pe o străduță de unde acum privim felinarele. Nu ai cum să nu fii îndrăgostit în Italia și de Italia. În orice loc am fost până acum totul te invită la romantism și iubire.

Mă bucur că ne creăm amintiri frumoase în doi. Abia așteptam să facem asta după nuntă și după toate pregătirile. E frumos tare. Cred că o să mai venim pe aici”, povestește Jojo, potrvit Unica.

„La țară, în Sicilia. E liniște, e totul simplu, inclusiv mâncarea și ne putem auzi inimile și gândurile. Nu îmi puteam imagina un loc mai potrivit pentru săptămâna noastră de miere. Îmi place să descopăr locuri inedite și de aceea am ales să venim aici.

Am luat cina și micul dejun singuri, pe o terasă, de unde se văd toate dealurile. Nu sunt mulți turiști aici, în inima Siciliei. Majoritatea preferă locurile cunoscute și plajele. Mi-am propus și eu să le vizităm, însă mi-am dorit să stau acolo unde bate inima Siciliei, unde totul e simplu și autentic”, mai spune ea.

Cum a fost cerută în căsătorie

Cătălina Grama și Paul Ipate s-au logodit în aprilie 2015, de ziua de naștere a actriței. „Cererea în căsătorie s-a petrecut acum 8 ani, de ziua mea. Paul m-a furat undeva unde a creat un cadru romantic și mi-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste”, a spus Jojo, pentru UNICA.ro.

