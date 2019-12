De Denisa Macovei,

Ce-i drept, Jorge s-a numărat și printre puținii artiști care au fost invitați în mai multe ediții, artistul participând la patru sezoane, două dintre ele chiar consecutiv, iar asta datorită faptului că prestațiile lui erau impecabile. Chiar dacă vocea îl ajuta să intre în pielea oricărui artist pe care îl avea de imitat, Jorge și-a construit o reputație de invidiat grație interpretărilor de tip travesti.

„A fost o provocare pentru mine și pot spune că, după ce am văzut toate înregistrările, acest „rol” a fost ca o mănușă pentru mine. Nu-mi cunoșteam această latură, deci pot să spun că a fost o supriză și pentru mine. Nu pot să zic că mi-a fost greu sau ușor, doar pot să zic că am văzut prestația mea de la „Te cunosc de undeva” ca pe o provocare, iar eu tot timpul am fost deschis în fața provocărilor. Am învățat de la teatru că trebuie să duc totul până la capăt”, ne-a declarat Jorge. Chiar dacă, în cele 14 sezoane, și alți bărbați au fost nevoiți să se deghizeze în femei și să încerce să le imite, niciunul nu l-a egalat pe Jorge. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut și ei deliciul publicului, dar asta pentru că au tratat cu amuzament interpretarea, încercând să dea o notă comică prestației lor. Pe de altă parte, Jorge a intrat în pielea personajelor sale reușind să-i facă și pe cei din producție să creadă că, în platou chiar sunt Beyonce, J-Lo, Britney Spears sau alte dive. „Pentru Jorge este foarte simplu să interpreteze femei și îi iese foarte bine”, l-a lăudat și Alina Pușcaș