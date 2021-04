În urma onor investigații medicale, medicii au descoperit două hernii inghinale și una femurală și au decis ca interpretul să fie operat.

„Într-adevăr am suferit o triplă intervenție chirurgicală, în urgență, la Spitalul Ponderas. Deși pentru mine a fost o cumpănă foarte mare, am avut șansa să îl cunosc pe domnul profesor Cătălin Copăescu care este un chirurg extraordinar, dar și un om extraordinar.

Fiind vorba despre o intervenție mai complexă… era nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală, astfel că am fost internat o săptămână.

În plus, am avut șansa de a fi internat pe noua secție a spitalului… Chiar am rămas plăcut suprins să regăsesc și în România o calitate la cel mai înalt nivel internațional.”, a declarat Keo, potrivit ciao.ro.

Keo s-a extrenat și se află în perioada de recuperare

„Sunt acasă, mă simt mai bine, având în vedere amploarea intervenției chirurgicale.

Nu am vrut să alertez pe nimeni, mă recuperez și sper cât de curând să-mi reiau activitățile muzicale, să revin în studio. Cea mai mare bucurie a fost că m-am întors acasă la fetele mele (Misty și fetița lor, Arya – n.r.)”, a mai spus artistul.

