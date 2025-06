Kira Hagi se căsătorește astăzi cu Thomas Ferfelis. Sunt așteptați peste 1000 de invitați la nuntă

Zi de sărbătoare mare în familia Hagi! După nunta spectaculoasă a lui Ianis, a venit și rândul Kirei să îmbrace rochia de mireasă. Actrița se căsătorește astăzi, duminică, 29 iunie, cu logodnicul ei, omul de afaceri grec Thomas Ferfelis, într-un eveniment fastuos.

Cununia religioasă are loc la Biserica Sfântul Visarion din Piața Romană, un loc cu semnificație aparte, fiind același în care s-a cununat și fratele ei, Ianis. Alegerea nu este întâmplătoare, lăcașul fiind închinat unui sfânt grec, ca un omagiu adus originilor mirelui.

Petrecerea se desfășoară la Cernica Events, un complex elegant de pe malul lacului, unde mirele este și manager. Atmosfera este una de gală, iar printre invitați se regăsesc nume sonore din sport, precum Simona Halep, dar și personalități din lumea teatrului și filmului românesc. Este 1000 de invitați sunt așteptați la nuntă.

Cine este Thomas Ferfelis, viitorul soț al Kirei Hagi

Thomas Ferfelis are 29 de ani și a cunoscut-o pe fiica legendarului Gică Hagi în perioada în care erau colegi la International British School of Bucharest. Tânărul este absolvent al University of Southampton din Marea Britanie și este manager chiar la Cernica Events, local administrat de părinții săi.

Kira Hagi a fost cerută în căsătorie în vara anului trecut de grecul care locuiește în România. Cei doi au fost surprinși prima dată împreună la meciul România-Olanda, de la Euro 2024, când au stat în tribună. Ei s-au întors în București pe 8 august, motivul fiind acela că fata lui Hagi a primit un inel de logodnă de la partener.

Kira le-a făcut cunoștință oficial părinților ei cu Thomas Ferfelis în urmă cu 9 luni. Mai precis, în septembrie 2024, când Gheorghe Hagi și-a inaugurat hotelul de la Ovidiu. La acel eveniment au fost invitați familia lui Gheorghe Hagi, prietenii apropiați și presa.

Atunci, Kira Hagi s-a afișat alături de Thomas Ferfelis, bărbatul care a cerut-o în căsătorie și l-a prezentat părinților ei pe viitorul soț.

Cine este Kira Hagi

Kira Hagi, 29 de ani, a absolvit facultatea de actorie din New York și a jucat în serialul „Lia – soția soțului meu” difuzat la Antena 1.

Informațiile despre ea sunt puține, dar se știe că fata lui Gică Hagi a plecat la studii în America și că voia să facă acolo o carieră, numai că și-a schimbat planurile. „Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag. E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul”, a explicat ea în august 2024, când deja era împreună cu grecul Thomas Ferfelis, pe care nu l-a menționat la acel moment.

Prima piesă de teatru în care a jucat, când era mică, a fost „Fetița cu chibrituri”. Din 2014, când a apărut „București, te iubesc”, Hagi a jucat și în câteva filme, printre care „Între Chin și Amin”, „În Carte”, „Fata visează”, „Fragil” și „Jane simplă și jocul întâlnirilor”. În 2021, a mai avut un rol în serialul pentru copii „Waffles + Mochi”. Ea este și pictoriță.