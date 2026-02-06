Cea mai scumpă operă a lui Michelangelo s-a vândut pentru un preț record și este o schiță

O schiță rară a unui picior, desenată de Michelangelo în perioada 1511-1512, a fost vândută la o licitație organizată de Christies în New York pe 5 februarie 2026, pentru suma record de 27,2 milioane de dolari, aproximativ 23,1 milioane de euro.

Aceasta a devenit cea mai scumpă operă a maestrului renascentist vândută vreodată la licitație, depășind precedentul record de 24,3 milioane de dolari stabilit în Paris.

Schița vândută cu un preț record face parte din pregătirea pentru Capela Sixtină

Lucrarea este o schiță pregătitoare a figurii monumentale a Sibillei Libiene, parte a celebrei fresce de pe tavanul Capelei Sixtine din Vatican. Potrivit casei de licitații, Michelangelo a realizat acest desen în timpul pregătirilor pentru pictarea celei de-a doua jumătăți a operei sale, între anii 1511 și 1512.

Omul care a vândut schița mai puțină cunoscută a lui Michelangelo a moștenit-o de la bunica sa

Licitația a avut loc la Rockefeller Center și a durat aproximativ 45 de minute, adunând cumpărători interesați din sală, prin telefon și online, conform Christies. Vânzătorul, care a ales să rămână anonim, locuiește pe Coasta de Vest a Statelor Unite și a moștenit desenul de la bunica sa.

Portalul german de știri relatează că bunica acestuia era urmașa unui diplomat elvețian, Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin, colecționar de artă din secolul al XVIII-lea.

Cum a fost stabilită valoarea pentru cea mai scumpă lucrare a lui Michelangelo

Evaluarea schiței a început atunci când actualul proprietar a contactat Christies pentru a-i stabili valoarea. Experții casei de licitații au descoperit, după o cercetare minuțioasă, că lucrarea aparține lui Michelangelo, confirmând astfel autenticitatea piesei.

„Această descoperire reprezintă o descoperire de mare importanță pentru lumea artei renascentiste”, au declarat reprezentanții Christies.

Cine a fost Michelangelo, omul din spatele celor mai cunoscute opere ale Renașterii

Michelangelo Buonarroti a fost unul dintre cei mai mari artiști ai Renașterii italiene. S-a născut în 1475, în Italia, și a fost sculptor, pictor și arhitect, deși el spunea mereu că se simte, înainte de toate, sculptor. A trăit aproape 89 de ani, o vârstă rară pentru acea perioadă, și a lucrat până aproape de finalul vieții. Michelangelo este cunoscut pentru obsesia lui pentru perfecțiune.

Muncea singur, mult, și era extrem de dur cu propriile lucrări. Se spune că dormea foarte puțin și că purta aceleași haine zile la rând, doar ca să nu piardă timp.

Un lucru mai puțin cunoscut este că nu i-a plăcut deloc să picteze tavanul Capelei Sixtine, considerând că această muncă îi distrage atenția de la sculptură. Cu toate acestea, a creat una dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume.

Capela Sixtină și alte lucrări impresionante ale lui Michelangelo

Capela Sixtină, aflată în Vatican, este cea mai cunoscută lucrare a lui Michelangelo. Artistul a pictat tavanul între anii 1508 și 1512, lucrând aproape singur, întins pe schele, în condiții extrem de dificile. Scenele biblice, printre care celebra „Crearea lui Adam”, au devenit simboluri universale ale artei.

Mai târziu, Michelangelo a pictat și „Judecata de Apoi”, pe peretele altarului, o lucrare puternică și controversată la vremea ei. În sculptură, a lăsat în urmă capodopere precum „David”, „Pietà” sau „Moise”, realizate din marmură.

Spre finalul vieții, a fost numit arhitect-șef al Bazilicii Sfântul Petru din Roma, contribuind decisiv la forma actuală a clădirii. Toate aceste lucrări confirmă statutul lui Michelangelo ca unul dintre cei mai influenți artiști din istorie.

