Dezbatere aprinsă asupra limitării vârstei pe rețelele sociale în Germania

Inspirată de exemplul Australiei, care a implementat în 2025 o măsură similară, Germania devine tot mai preocupată de impactul rețelelor sociale asupra copiilor. Țările europene iau în calcul măsuri stricte în acest sens, având în vedere riscurile asociate, precum expunerea la conținut dăunător și dezinformare.

„În multe locuri, rețelele de socializare sunt o colecție de ură și știri false. Prin urmare, salut ideea de a urma exemplul Australiei și de a introduce o limită de vârstă”, a declarat Dennis Radtke, liderul aripii sociale din cadrul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), pentru Reuters.

Totuși, partenerii de coaliție ai CDU, social-democrații, nu sunt de acord cu o interdicție completă. Johannes Schatzl, responsabil pentru politica digitală din partea SPD, a subliniat că reglementările eficiente ar trebui implementate chiar de platformele sociale, și nu prin interdicții generale.

„Deși rețelele de socializare prezintă riscuri pentru tineri, ele deschid și oportunități de participare și formare a opiniei. Platformele trebuie să își reglementeze modelele de afaceri pentru a proteja tinerii, cu garanții clare și interdicții pentru algoritmii agresivi care vizează minorii. În acest context, nu consider în prezent eficientă o interdicție generală a rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani”, a explicat Schatzl.

Moțiune oficială pentru o limită de vârstă pentru rețelele sociale

Potrivit publicației Bild, filiala CDU din landul Schleswig-Holstein a propus o moțiune care urmează să fie dezbătută la conferința națională a partidului din 20-21 februarie 2026. Documentul solicită introducerea unei vârste minime legale de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare, cu verificări obligatorii ale vârstei utilizatorilor.

„O vârstă minimă legală de 16 ani pentru platformele deschise, însoțită de verificarea obligatorie a vârstei, stabilește o limită de protecție clară și ia în considerare nevoile speciale de dezvoltare ale tinerilor”, se arată în textul moțiunii citat de Bild. Aceasta menționează explicit platforme precum TikTok, Instagram și Facebook, printre altele.

„Sunt în favoarea rețelelor sociale de la vârsta de 16 ani. Copiii au dreptul la copilărie. Trebuie să-i protejăm pe copii de ură, violență, criminalitate și dezinformare manipulatoare și în lumea digitală. Pe rețelele sociale, aceștia sunt expuși la conținut pe care nu îl pot clasifica și procesa”, a declarat Carsten Linnemann, secretarul general al CDU.

Riscuri și măsuri pentru protejarea tinerilor din Germania

În Germania, discuțiile despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor s-au intensificat în ultimii ani. În 2025, guvernul federal a înființat o comisie specială pentru a analiza măsuri de protecție a tinerilor în mediul online. Raportul comisiei este așteptat mai târziu în 2026.

Thorsten Schmiege, șeful organismului DLM care coordonează autoritățile de reglementare a mass-media la nivel regional, a subliniat că problemele precum hărțuirea cibernetică, hărțuirea sexuală online și discursul instigator la ură sunt luate foarte în serios.

„Platformele de social media trebuie să ia măsuri. Dacă măsurile voluntare nu sunt suficiente, se ia în considerare o interdicție ca pas final”, a declarat Schmiege pentru Reuters.

Alte țări din Europa care au limitat accesul copiilor la rețele sociale

Până în februarie 2026, mai multe țări europene au adoptat sau au înaintat proiecte legislative stricte pentru a limita sau interzice accesul minorilor la rețelele de socializare, urmând exemplul Australiei.

Țări cu interdicții sub 16 ani

Spania : Pe 3 februarie 2026, premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Platformele (precum TikTok, Instagram și Facebook) vor fi obligate să implementeze sisteme riguroase de verificare a vârstei.

: Pe 3 februarie 2026, premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Platformele (precum TikTok, Instagram și Facebook) vor fi obligate să implementeze sisteme riguroase de verificare a vârstei. Portugalia: Un proiect de lege recent fixează „majoratul digital” la 16 ani. Accesul între 13 și 16 ani va fi permis doar cu consimțământul părinților, în timp ce sub 13 ani utilizarea ar putea fi interzisă complet.

Țări cu interdicții sub 15 ani

Franța : Parlamentul francez a votat în ianuarie 2026 un proiect de lege care interzice rețelele sociale pentru cei sub 15 ani. Măsura este programată să intre în vigoare în septembrie 2026 și vizează protejarea sănătății mintale a adolescenților.

: Parlamentul francez a votat în ianuarie 2026 un proiect de lege care interzice rețelele sociale pentru cei sub 15 ani. Măsura este programată să intre în vigoare în septembrie 2026 și vizează protejarea sănătății mintale a adolescenților. Danemarca : Guvernul danez sprijină o lege care ar interzice accesul copiilor sub 15 ani. Se discută posibilitatea ca părinții să poată autoriza accesul începând cu vârsta de 13 ani.

: Guvernul danez sprijină o lege care ar interzice accesul copiilor sub 15 ani. Se discută posibilitatea ca părinții să poată autoriza accesul începând cu vârsta de 13 ani. Grecia: Autoritățile elene lucrează la o interdicție similară pentru adolescenții sub 15 ani.

Alte state și inițiative

Austria : Guvernul a anunțat un proiect de lege pentru interzicerea accesului minorilor sub 14 ani.

: Guvernul a anunțat un proiect de lege pentru interzicerea accesului minorilor sub 14 ani. Italia : Există propuneri legislative care prevăd că tinerii sub 14 ani trebuie să aibă acordul părinților pentru a-și crea conturi.

: Există propuneri legislative care prevăd că tinerii sub 14 ani trebuie să aibă acordul părinților pentru a-și crea conturi. Marea Britanie : Se află în etapa de dezbatere parlamentară o propunere de interdicție pentru minorii sub 16 ani.

: Se află în etapa de dezbatere parlamentară o propunere de interdicție pentru minorii sub 16 ani. Parlamentul European : În noiembrie 2025, a adoptat o rezoluție (nonlegislativă) care propune stabilirea unei limite de vârstă armonizate de 16 a ni pentru accesul la platforme în întreaga Uniune Europeană.

: În noiembrie 2025, a adoptat o rezoluție (nonlegislativă) care propune stabilirea unei limite de vârstă armonizate de 16 a pentru accesul la platforme în întreaga Uniune Europeană. România: Subiectul este în faza de dezbatere publică. Există propuneri pentru un „majorat digital” la 16 ani, unde accesul înainte de această vârstă ar fi condiționat de acordul parental, dar nu a fost adoptată încă o lege de interdicție totală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE