Larisa Drăgulescu și Marian Bogdan s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe când ea era escortă în Germania. În urmă cu un an și jumătate, în aprilie 2021, ei au devenit soț și soție, au făcut cununia civilă.

Distanța i-a făcut însă pe cei doi să ajungă la divorț, după cum a povestit acum Larisa Drăgulescu. „Am divorțat deja, divorțul s-a terminat. Pe 27 octombrie a fost ultima semnătură. Pur și simplu distanța ne-a separat. Noi comunicăm în continuare prin telefon, ne înțelegem foarte bine, însă nu am putut fi împreună și fizic, pentru că eu am vrut să stau în România, iar el a vrut să rămână în Germania. A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă.

În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic.”, a spus Larisa Drăgulescu, la Antena Stars, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Păcatul analfabetului, taxat și de bănci: nu știi să citești, nu primești cardul cu ajutorul social de la guvern

Ea a mai adăugat că încă o cauză a divorțului a fost faptul că fostul soț își dorea un copil cât mai repede, însă ea nu era de acord. Nici cu soacra ei nu avea o relație foarte bună, Larisa Drăgulescu nu a cunoscut-o niciodată pe mama fostului ei soț.

„Probabil (n.r. – a fost o influență și a mamei lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari. Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, a mai spus ea.

Larisa Drăgulescu e fosta soție a lui Marian Drăgulescu, fostul gimnast. Împreună au doi copii, care după divorț au rămas alături de mama lor.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, uluit de ce a văzut la Piatra Neamț: „A fost șocant! Am stat numai în camera mea”

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani ia Mihai Trăistariu pentru 3 concerte de sărbători în Bulgaria. Suma e COLOSALĂ

Viva.ro Gafa pe care a comis-o Carmen Iohannis la Iași. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în momentul în care l-a luat de mână pe Klaus Iohannis

Observatornews.ro Cum au reușit mai mulți români să-și reducă facturile la energie chiar și cu 90%. "Investeşti mai mult la început şi dup-aia nu ai griji cu costurile"

Știrileprotv.ro O femeie din Bacău a fost înselată cu peste 80.000 de lei prin metoda „Generalul american”

FANATIK.RO Ce reprezintă CNP-ul, codul numeric personal pe care îl au toți românii. Are legătură cu Nicolae Ceauşescu

Orangesport.ro EXCLUSIV | Mouratoglou, propunere spectaculoasă pentru o româncă: ”A insistat”

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2022. Racii au șansa de a recupera ceea ce credeau că au pierdut zilele trecute, în relațiile cu cei dragi, de exemplu

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE