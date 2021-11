Peste 3 zile, pe 20 noiembrie, Larisa Drăgulescu va împlini 37 de ani și va organiza o petrecere la care îl va invita și pe Marian Drăgulescu. Au trecut 14 ani de la divorț, iar acum cei doi au o relație bună, după ce la vremea respectivă au fost protagoniștii unui adevărat scandal. Gimnastul medaliat cu aur se află pe lista de invitați, în timp ce actualul soț nu va fi prezent la eveniment. Desigur, Marian Drăgulescu nu va veni singur, ci însoțit de noua lui iubită.

„Da, sigur că da, este invitatul meu numărul 1 ( n.r. – Marian Drăgulescu). Nimeni nu se desparte de bine, era normal să ne certăm, că altfel nu ne despărțeam. Noi am mai petrecut zilele de naștere împreună în anii ăștia și sărbătorile”, a declarat Larisa Drăgulescu la PRO TV.

În luna aprilie a acestui an, fosta soție a gimnastului s-a căsătorit cu Bogdan-Marian. Actual soț al acesteia va lipsi de la petrecere, pentru că este plecat în Germania, acolo unde lucrează.

„O să facem așa un mini-party, dar mai mult în familie, împreună și cu fostul meu soț, cu actuala lui parteneră, cu finii pe care i-am cununat împreună cu Marian, fără soțul meu. El este plecat în Germania, va fi și el online”, a spus Larisa în emisiune.

Larisa Drăgulescu: „Îmi vând corpul, dar nu mă interesează”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Larisa Drăgulescu a vorbit și despre modul în care face bani în prezent. Ea activează pe o platformă cu filmulețe pentru adulți, lucru pe care l-a recunoscut în repetate rânduri. De asemenea, Larisa Drăgulescu mărturisește că nu i-a fost greu să le spună copiilor săi cu ce se ocupă, pentru că are o relație foarte deschisă cu aceștia, iar ei o susțin necondiționat.

„Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021. Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online (…) Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce își dorește. Sunt fericită, câștig bine. Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât”, a spus Larisa Drăgulescu în emisiunea „La Măruță”.

Cei doi copii ai fostei soții a lui Marian Drăgulescu nu sunt deranjați despre modul în care mama lor face bani.„Copiii mei mă susțin, sunt mari, îți dai seama. Sunt în clasa a X-a, văd și ei în online tot ce se întâmplă. Noi vorbim absolut orice, ne înțelegem bine. Din moment ce eu i-am crescut, i-am educat în felul meu, eu zic că sunt bine educați”, a spus Larisa Drăgulescu.

Actualul soț nu este deloc gelos și are toată încredea în femeia pe care o are lângă el. „El m-a cunoscut în club, de ce ar putea să fie gelos? Știe unde m-a găsit, știe cum sunt. Noi suntem împreună, ne înțelegem bine, nu are importanță”, a încheiat Larisa Drăgulescu.

