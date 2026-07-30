La intrarea în țară, pe la secțiunea Baziaș, debitul înregistrat joi a fost de 1.600 mc/s. Prognoza emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) indică o scădere continuă, estimându-se o valoare de aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august.

Cifrele actuale sunt de aproape trei ori mai mici comparativ cu media multianuală specifică lunii iulie, care este de 4.750 mc/s.

Valorile din prezent apropie fluviul de minimul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a coborât până la pragul de 1.400 mc/s.

Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic

În ciuda valorilor extrem de reduse ale fluviului, funcționarea Centralei Nuclearelectrice (CNE) Cernavodă nu este afectată în mod critic.

SN Nuclearelectrica a informat Dispeceratul Central al Administrației Naționale „Apele Române” că, în urma analizelor tehnice efectuate de specialiști în noaptea de 29 spre 30 iulie, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național.

Evaluările de specialitate confirmă că parametrii actuali de operare permit continuarea activității și răcirea reactoarelor în condiții de deplină siguranță.

Situația rămâne însă tensionată la nivelul întregului bazin hidrologic, cu atât mai mult cu cât prognozele meteorologice nu prevăd precipitații semnificative nici în bazinul superior al Dunării în perioada imediat următoare.

„Debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi de 1.600 mc/s, iar prognoza indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”.

Restricții la irigații și monitorizarea fenomenului de înflorire algală

Lipsa precipitațiilor a impus măsuri de economisire a resurselor de apă în agricultură. Pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin aplicabile restricțiile de treapta a III-a pentru irigații, ceea ce presupune că furnizarea apei către fermieri se face cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare stabilite.

Totodată, temperaturile deosebit de ridicate coroborate cu nivelul scăzut al apelor au creat condiții favorabile pentru apariția fenomenului de înflorire algală.

Echipele Administrațiilor Bazinale de Apă din întreaga țară — Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Dobrogea-Litoral — monitorizează permanent calitatea apei, reprezentanții menționând că în prezent fenomenul se menține în limite normale.

Secetă în Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova

Seceta hidrologică este prezentă în aproape toate țara, cele mai afectate regiuni fiind Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde mai multe sectoare de râuri înregistrează debite extrem de scăzute sau chiar fenomene complete de secare.

Cu toate acestea, autoritățile dau asigurări că nu există motive de îngrijorare privind alimentarea cu apă potabilă a populației.

Gradul mediu de umplere al celor 40 de lacuri de acumulare principale din România se menține la un nivel de 70%, o rezervă considerată suficientă de către specialiști pentru a asigura fără întrerupere alimentarea în sistem centralizat pentru toate localitățile.

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