Superstițiile apar din dorința de a controla viitorul

Psihologul Constantin Cornea explică faptul că dintotdeauna omul a dorit să își controleze destinul. Din acest motiv, a căutat mereu căi prin care să poată ști dinainte ce urmează să se întâmple, considerând că astfel își va asigura o soartă mai favorabilă și că se va feri de orice întâmplare rea. „A ajuns să imagineze tot felul de căi prin care poate citi cumva viitorul”, afirmă acesta. Astromanția (ghicitul în stele), cartomanția (ghicitul în cărți), piromanția (ghicitul în foc), hidromanția, despre care se spunea că era folosită și de Nostradamus (cititul în apă), oniromanția (ghicitul după interpretarea viselor), sferomanția (ghicitul în globul de cristal), chiromanția și chirognomia (ghicitul după liniile palmei și după forma mâinii), haruspiciile sau hieroscopia (ghicitul în măruntaiele animalelor), zoomanția (avea legătură cu deplasarea animalelor ce putea fi interpretată ca și semn) sunt doar câteva metode amintite de psiholog.

Specialistul afirmă că psihologia spune că în spatele unei superstiții se ascunde nevoia omului de a controla viitorul, pentru a se putea feri de rele, dar și pentru a găsi formule care să îi asigure fericirea. În acest context, îl citează pe Stuart Vyse, autorul cărții Believing in Magic: The Psychology of Superstition și profesor la Connecticut College: „În general, scopul celui superstițios este de a obține mai mult control. Când în viața lui se întâmplă ceva important, iar rezultatul poate fi nesigur, atunci intervin superstițiile care îl pot face să se simtă mai încrezător.”

Persoanele vulnerabile sunt mai predispuse să creadă în superstiții

Psihologul spune că există anumite categorii de persoane care sunt mai vulnerabile și mai predispuse să creadă în superstiții, cum ar fi persoanele care au crescut în familii în care superstițiile le influențau alegerile sau deciziile. „Pentru aceste persoane, viața nu este deloc simplă, ba din contră. Pentru restul persoanelor ce pot citi un horoscop cu relaxare, superstițiile pot apărea doar în momente de mare cumpănă. Și în acele momente, pot deveni chiar fanatice, pentru a-și putea influența soarta într-un mod favorabil”, susține el.

Psihologul spune că dacă avem în jurul nostru persoane care se ghidează după superstiții, la rândul nostru devenim superstițioși. Sursa foto: Arhiva personală

Specialistul explică faptul că în această categorie intră și persoanele care trec prin momente dificile, se simt singure și caută sprijin într-o superstiție. „Aici vorbim de persoanele care trec prin diagnostice grave, decesul unei persoane dragi, un divorț, șomaj, un accident”, spune psihologul.

Acesta spune că oamenii tind să apeleze mai des la superstiții în perioadele de stres sau incertitudine, deoarece atunci sunt cei mai vulnerabili. „Căutăm prin apelarea la o formă de divinație să deținem controlul a ceea ce pare că ține mai degrabă de destin decât de noi înșine”, explică Cornea.

Psihologul susține că influența superstițiilor poate veni și din partea altor persoane care le folosesc în viața de zi cu zi sau în urma unor evenimente dificile prin care trecem. „Datorită altor persoane ce folosesc superstițiile în viața de zi cu zi sau în urma unui eveniment mai grav, pe care dorim să îl controlăm, putem la rândul nostru să devenim superstițioși”, subliniază Cornea.

Specialistul avertizează că acest lucru poate produce perturbări la nivelul logicii gândirii. „Putem ajunge în situația în care avem nevoie de un horoscop sau de cititul în cafea, pentru a putea lua o decizie. Iar asta se numește deja adicție și este nevoie să o rezolvăm cu ajutor de specialitate”, atrage atenția psihologul.

Când devin superstițiile un pericol pentru sănătatea psihică

Psihologul spune că superstițiile pot deveni o problemă atunci când se transformă într-o adicție. „Acestea pot influența toți parametrii funcționali ai omului, putând duce la depresie, anxietate, atacuri de panică, tulburări de personalitate sau de comportament”, explică el.

Specialistul adaugă că, atunci când căutăm prea multe garanții în superstiții, ne putem trezi că dezvoltăm tot felul de tulburări ce ne pot influența într-un mod cât se poate de negativ viața. El afirmă că iluzia controlului reprezintă dorința omului de a crede că își poate influența destinul prin diferite forme de divinație. „Iluzia controlului reprezintă dorința omului că, printr-o metodă de divinație, să poată crede că își poate influența destinul într-un mod favorabil, pentru că așa îi spun astrele sau pentru că așa a văzut cineva în cafea”, explică psihologul.

Acesta subliniază însă că realitatea psihologică ne spune faptul că tot deciziile și comportamentele noastre pot schimba viitorul, în niciun caz o superstiție. Potrivit lui Cornea, superstițiile devin o problemă din punct de vedere psihologic atunci când ne lipsesc de capacitatea de a lua decizii în funcție de situație. „Când mă lipsesc de capacitatea de a decide în funcție de datele problemei, legând datele problemei de o superstiție”, explică specialistul.

Psihologul spune că superstițiile pot avea un efect pozitiv doar atunci când rămân un simplu obicei. „Dacă superstiția este doar un hobby, poate fi chiar distractivă. Însă, dacă dezvoltăm o dependență decizională legată de o formă de divinație, atunci este grav”, explică Cornea.

Specialistul afirmă că limita dintre un obicei inofensiv și unul care începe să ne afecteze deciziile este dată de modul în care ne raportăm la acesta. „Limita o reprezintă faptul că pot citi horoscopul și să mi se pară haios. Sau, limita negativă, nu pot lua o decizie până nu îmi permite forma de divinație, pentru că trebuie să aștept să se alinieze astrele sau zațul în cafea”, spune psihologul.

Cum putem evita ca superstițiile să ne controleze viața

Specialistul le recomandă persoanelor care evită anumite situații sau iau decizii importante din cauza superstițiilor să aibă mai multă încredere în propriile forțe. „Să se gândească că nici o stea, zaț sau glob de cristal nu va lua decizii în locul lor. Dacă au un examen, să învețe. Dacă trec printr-un eveniment grav: boală, divorț, neînțelegeri, șomaj, să apeleze la un specialist. Pentru că este mai bine să învețe cum să își facă soarta prin propriile abilități, decât să creadă că, din cauza unor astre sau zațului, le merge lor rău. Eu pot să fac doar ceea ce ține de mine. Și pot deveni cea mai bună variantă a mea”, susține el.

Acesta susține că cele mai frecvente mituri legate de superstitii sunt horoscopul, constelațiile, cititul în cafea și pisica neagră. Specialistul afirmă că aceste concepții au legătură cu faptul că persoanele adictive caută modele ale altor persoane, care și-au rezolvat anumite probleme prin astrogramă sau constelații. „Pentru că aceste persoane caută și certitudini pentru modul în care vor ele să își trăiască viața. Și, de obicei, ceea ce caută, ajung să și găsească”, explică acesta.

„Superstițiile pot deveni o problemă atunci când se transformă într-o adicție”, spune Constantin.

Psihologul consideră că lucrul cel mai important pe care oamenii ar trebui să îl înțeleagă este importanța asumării. „Omul ar trebui să își asume ce reprezintă și ce poate realiza. Să conștientizeze că, pentru a rezolva o situație sau pentru a-și depăși condiția, are nevoie de asumare. Are nevoie de un plan pe care să îl facă și de care să se țină. Restul este cancan”, concluzionează Cornea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE